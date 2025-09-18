La heredera genio brilla con fuerza: ¿Dónde está disponible la novela?

La heredera genio brilla con fuerza es una novela de amor verdadero y obstáculos que también es llamada Demasiado tarde para arrepentirse: La heredera genio brilla. Aquí te contamos de qué trata y en qué plataformas puedes acceder a los capítulos.

La novela fue publicada en 2025 por el usuario Mamma Mia y aún se encuentra en desarrollo.

¿De qué trata La heredera genio brilla con fuerza o Demasiado tarde para arrepentirse: La heredera genio brilla?

Tras quedar ciego en un accidente, Cary es rechazado por todas mujeres de alta sociedad. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Evelina y ella se casa con él sin dudarlo.

Tres años después, Cary recuperó la vista y le pidió el divorcio a su esposa porque no desea más estar con ella.

Evelina firmó los papeles sin oponerse, pese a que había desarrollado un cariño sincero por Cary. Todos se burlaron de su “fracaso” matrimonial y la juzgan, hasta que descubren que la doctora milagrosa, la magnate de joyas, la genio de las acciones, la hacker legendaria y la verdadera hija del presidente… ¡era ella!

Cary, dándose cuenta de que fue un error separarse de Evelina y que tiene sentimientos por ella, la busca para pedirle perdón. No obstante, un hombre despiadado lo corre y le anuncia que es el nuevo esposo de la atractiva y dulce joven. Cary debe aceptar su derrota y reconocer que perdió a su amada para siempre.

¿Dónde encontrar La heredera genio brilla con fuerza?

La heredera genio brilla con fuerza o Demasiado tarde para arrepentirse: La heredera genio brilla puede encontrarse como audiolibro en el podcast Top Mejores Libros Romanticos de Vivien a través de la plataforma Spotify.

Además, algunos capítulos de la novela están disponibles en YouTube. A continuación, te compartimos una opción que te puede ser útil.

Esta novela es parte del catálogo de ManoBook, por lo que en su sitio oficial podrás encontrar la historia completa y leer sin problema. La plataforma tiene una app que está disponible para descargar sin costo desde App Store y Google Play. Se trata de una biblioteca portátil desde donde podrás acceder a miles de novelas similares a esta.

Hasta el momento, La heredera genio brilla con fuerza o Demasiado tarde para arrepentirse: La heredera genio brilla tiene 450 capítulos disponibles y ha sido todo un éxito entre el público juvenil, pues ya acumula 4.7 millones de visitas.