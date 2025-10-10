Contra La Impostora: ¿Dónde ver este drama chino en español?

El drama chino Contra La Impostora se ha convertido en uno de los más populares entre los amantes de las historias en formato vertical. Aquí te contamos de qué trata esta producción que aborda temas como la traición, la identidad oculta e imprevistos amorosos.

¿De qué trata el drama chino Contra La Impostora?

Contra La Impostora es un drama chino que sigue a Tu Cha Cha o Marina Flores, una estudiante prodigio que no cuenta con muchos recursos económicos. Sin embargo, su mente brillante le ayuda a estudiar en un prestigioso colegio donde escribe cartas de amor a Miss Wen, pero termina enamorada de Shen Bu Yan, el destinatario de sus cartas.

Para proteger a Shen Bu Yan de los planes de Miss Wen, Tu Cha Cha o Marina Flores forma una familia ficticia y se hace pasar por una rica heredera, pero su mentira es descubierta y termina en un triángulo amoroso.

Esta historia combina a la perfección drama, mentiras, humor y amor.

¿Dónde ver Contra La Impostora?

El drama chino Contra La Impostora puede verse completo en el sitio web de Dailymotion.

La serie se creó originalmente en chino, no obstante, en Dailymotion se publicó una versión subtitulada al español, por lo que sin problema podrás mirar el drama

Además, algunos episodios de Contra La Impostora están disponibles sin costo en YouTube. Del mismo modo, en TikTok, algunos usuarios comparten resúmenes o pequeños fragmentos de esta divertida historia, como en el perfil de doramaspanish1, donde puedes acceder a la versión doblada al español y con subtítulos.

