Dulce Destino Contigo: ¿Dónde ver el drama chino de identidad falsa y venganza?

Dulce Destino Contigo es un drama chino que se ha vuelto muy popular debido a su atractiva historia.

¿De qué trata el drama chino Dulce Destino Contigo?

Dulce Destino Contigo sigue la vida de Dolia Jiménez, una joven mujer graduada de una universidad de élite. Pero, un día, huye del matrimonio arreglado por su madre, Doña Camila, aprovechando su embarazo inesperado con Alejandro Mendoza, a quien de verdad ama, pero a quien sólo ha visto una vez en su vida.

Cinco años más tarde, Dolia es madre de Tito. De forma inesperada, Alejandro se encuentra al pequeño y comienza a cortejar a Dolia.

Sin embargo, Isabella Rivas, quien busca que Alejandro se enamore de ella, se pone celosa al ver que Dolia le roba la atención. Por ello, hostiga a la joven madre sin piedad para hacerle la vida imposible.

En un momento de peligro, Alejandro rescata a Dolia y a Tito. Entonces, Dolia descubre la verdad: ella es la verdadera heredera de los Rivas, no Isabella; fue cambiada al nacer por Doña Camila.

Dulce Destino Contigo ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver el drama chino Dulce Destino Contigo?

Dulce Destino Contigo es una producción que se encuentra disponible en ReelShort, una plataforma especializada en entretenimiento en formato vertical. Sólo ingresa al sitio web oficial o a través de la app móvil de ReelShort, disponible para descargar en cualquier dispositivo, lo que permite verla en el momento que desees.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros nueve episodios. Sin embargo, para continuar con los 46 capítulos que conforman la trama completa, es necesario contar con una suscripción activa.

La serie se creó originalmente en chino, sin embargo, en ReelShort se publicó una versión doblada al español, por lo que sin problema podrás mirar Dulce Destino Contigo.

Además, algunos episodios están disponibles sin costo en YouTube o en TikTok en el perfil de broek33.

Otras historias que te pueden gustar:

Eres mi destino: Sigue la historia de Logan, un hombre que era ciego y estaba abandonado, hasta que Giselle, una bella joven lo salvó de ser atropellado y se enamoraron. Ella sacrificó todo por él, incluso le donó sus córneas. Pero justo cuando Logan recuperó la vista y todo parecía ir bien, ella desapareció sin explicación alguna, por lo que nunca le vio el rostro. Tiempo después se reencuentran, pero él desconoce la identidad de Giselle y cree que es una persona común.

El mundo a mis pies: Narra la historia de Luis Santos, un joven desempleado que, por accidente, es transportado al pasado, a la ambientación ficticia de la dinastía Gransol. Tras su viaje al pasado, el joven se encuentra viviendo en una situación de pobreza, pues a comparación de su vida moderna ahora tiene pocos recursos y debe encontrar pareja para ir a recolectar granos. Ahí conoce a una joven, quien quién resulta ser una princesa.

Casados en un Instante y Completamente Malcriados: Ana González, heredera del Grupo González, celebra su fiesta de compromiso con su novio Pablo Borges, presidente del Grupo Borges. Sin embargo, todo cambia cuando su hermana menor, Laura, le revela en plena reunión que está saliendo con su prometido y que el joven realmente no quiere casarse con ella, como le ha hecho creer. Ana encuentra refugio en Lucas López, heredero del Grupo López, a quien conoce de forma inesperada.