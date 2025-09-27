Casados en un Instante y Completamente Malcriados: ¿Dónde ver el drama chino de amor inesperado?

En el drama chino Casados en un Instante y Completamente Malcriados, Ana González, heredera del Grupo González, celebra su fiesta de compromiso con su novio Pablo Borges, presidente del Grupo Borges.

Sin embargo, todo cambia cuando su hermana menor, Laura, le revela en plena reunión que está saliendo con su prometido y que el joven realmente no quiere casarse con ella, como le ha hecho creer.

Humillada y con el corazón roto, Ana González encuentra refugio en Lucas López, heredero del Grupo López, a quien conoce de forma inesperada. Ana se da cuenta de que, sin saberlo, le salvó la vida al abuelo de Lucas, por lo que él le muestra su agradecimiento aceptando su propuesta de matrimonio.

Aunque la boda sólo es un trato para que Ana limpie su nombre y cobre venganza por la traición de su exprometido y su hermana Laura, poco a poco desarrolla sentimientos por Lucas. No obstante, su relación tendrá altibajos que pondrán a prueba su vínculo.

Casados en un Instante y Completamente Malcriados ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver el drama chino Casados en un Instante y Completamente Malcriados?

Casados en un Instante y Completamente Malcriados es un drama chino que forma parte de la plataforma de entretenimiento especializada en contenido en formato vertical llamada ReelShort.

Sólo necesitas ingresar al sitio web oficial o descargar la app móvil de ReelShort, disponible para descargar en cualquier dispositivo, lo que permite verla en el momento que desees.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros ocho episodios. Sin embargo, para continuar con los 100 capítulos que conforman la trama completa, es necesario contar con una suscripción activa.

La serie se creó originalmente en chino, sin embargo, en ReelShort se publicó una versión que tiene subtítulos en español, por lo que sin problema podrás mirar la historia de amor inesperado.

Además, algunos episodios están disponibles sin costo en YouTube o en TikTok, como en el perfil dramaschinascortas.

