Casada Con Un Millonario Siendo Madre: ¿Dónde ver el drama chino completo?

Casada Con Un Millonario Siendo Madre es un drama chino que se ha vuelto muy popular en redes sociales.

La producción retrata la vida de un poderoso CEO que fue incriminado de un delito que no cometió y, en su intento por huir del hombre malvado que lo inculpa, se esconde en una habitación de hotel. Cuando despierta, el CEO huye luego de que se acostó con una mujer, Valeria Suárez.

Meses más tarde, ella dio a luz a cuatrillizos, pero le dijeron que solo una bebé vivió. Luego de unos años, un hombre malvado fue ascendido y le quitó su casa, por lo que debe vender fideos en un puesto callejero y conseguir algo de dinero para sobrevivir. Justo cuando la echan a la calle, ella se reencuentra con el verdadero padre de sus hijos y descubre que los bebés están vivos.

Casada Con Un Millonario Siendo Madre ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Casada Con Un Millonario Siendo Madre?

El drama chino Casada Con Un Millonario Siendo Madre forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, disponible tanto en su sitio web como a través de su app móvil, la cual puede descargarse gratuitamente en dispositivos inteligentes para que puedas acceder al contenido desde donde estés.

Si bien es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de la serie completa, los primeros nueve capítulos —de un total de 80— pueden verse sin costo alguno.

Aunque el drama fue producido originalmente en chino, ReelShort ofrece la posibilidad de disfrutar de esta historia con subtítulos en español, por lo que el idioma no será impedimento.

Algunos capítulos también pueden encontrarse en YouTube donde se presentan en su versión original en inglés, sin subtítulos en español. Del mismo modo, en redes sociales como TikTok es posible encontrar varios episodios, como en el perfil de itBere29.

Bebé Adorable: ¡Papá, Conquista a Mamá!: Sigue la historia de la rica heredera Elena Sáez utilizó el poder de su familia para forzar una relación con Héctor Santos. Aunque logró casarse con él, pasó tres años en un matrimonio vacío. Tras la quiebra de su familia, sus suegros, ansiosos por tener nietos, la engañaron y la echaron de la casa. Antes de irse, Elena, tras beber una copa, descubrió que estaba embarazada de diez bebés.

La venganza de una madre: El drama chino retrata la vida de Liliana Juárez, quien ha hecho todo lo posible por brindarle a su hija, Sara Gómez, una infancia tranquila y alejada del conflicto, manteniendo siempre un perfil discreto. Sin embargo, en la escuela, Sara comienza a sufrir burlas por parte de sus compañeros, quienes, al desconocer la verdadera situación económica de su familia, la consideran pobre.

Venganza por la verdad en su diario: Sigue la historia de Clara, la hija biológica de su familia, pero que fue alienada, pues sus papás y hermanos prefirieron a su hermana adoptiva siempre.Tras años de tormento, Emily finalmente asesinó a Clara a los 24 años… pero ahora, Clara tiene la oportunidad de volver a los 19, cuando el destino le otorga una oportunidad para lograr renacer.