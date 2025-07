Venganza por la verdad en su diario, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical Venganza por la verdad en su diario sigue la historia de una mujer que es ignorada por su familia. Es su hermana adoptiva quien la destruye después de años de maltrato, pero ella encuentra la forma de vengarse.

¿De qué trata Venganza por la verdad en su diario?

Venganza por la verdad en su diario sigue la historia de Clara, la hija biológica de su familia, pero que fue alienada, pues sus papás y hermanos prefirieron a su hermana adoptiva siempre.

Venganza por la verdad en su diario ı Foto: Especial

Tras años de tormento, Emily finalmente asesinó a Clara a los 24 años… pero ahora, Clara tiene la oportunidad de volver a los 19, cuando el destino le otorga una oportunidad para lograr renacer.

En esta vida, Clara jura no volver a ser víctima de nadie. Aunque sus hermanos descubren la verdad al leer su diario, lo que los hunde en el remordimiento, ya es tarde: Clara dejó de perdonar hace mucho.

¿Dónde ver Venganza por la verdad en su diario?

La serie cuenta con un total de 76 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 5 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama en la plataforma de Dailymotion, donde puedes encontrar la historia por su nombre en inglés, Revenge for The Truth in Her Diary, que se encuentra disponible en formato de película.

