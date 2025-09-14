La venganza de una madre: ¿Dónde ver este drama chino sobre una mujer humillada?

En la serie La venganza de una madre, Liliana Juárez ha hecho todo lo posible por brindarle a su hija, Sara Gómez, una infancia tranquila y alejada del conflicto, manteniendo siempre un perfil discreto. Sin embargo, en la escuela, Sara comienza a sufrir burlas por parte de sus compañeros, quienes, al desconocer la verdadera situación económica de su familia, la consideran pobre.

Aprovechando esta imagen y el desconocimiento, Fiona Leo, madre de Simón Leo, decide suplantar la identidad de Liliana, haciéndose pasar por la señora Gómez para humillar aún más a la niña. Con la complicidad de otros padres, Fiona contribuye al acoso hacia Sara.

Al descubrir lo que está ocurriendo, Liliana Juárez toma cartas en el asunto y decide vengarse de todos los que han lastimado a su hija, enfrentándolos uno a uno. Finalmente, Fiona Leo queda expuesta al descubrirse que no es quien dice ser, y recibe el castigo que merece.

A raíz de todo lo ocurrido, Sara Gómez no solo logra salir victoriosa y aprendiendo a defenderse, sino que también desarrolla una profunda admiración por su madre, reconociendo su valentía y amor incondicional.

La venganza de una madre ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver La venganza de una madre?

El drama chino La venganza de una madre forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, un servicio de entretenimiento accesible tanto desde su sitio web oficial como a través de su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Aunque para acceder a la historia completa —compuesta por 35 episodios— se requiere una suscripción activa, los primeros 9 capítulos pueden visualizarse de manera gratuita.

La producción fue originalmente realizada en chino, pero ReelShort ofrece opciones para cambiar el idioma desde el menú de configuración, así como la posibilidad de activar subtítulos en español. Además, recientemente lanzó una versión doblada de La venganza de una madre.

Adicionalmente, algunos fragmentos y episodios completos han sido publicados en redes sociales como YouTube o TikTok, donde pueden verse en doblada al español y con subtítulos.

