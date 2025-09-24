Mi Hermana Me Robó al Hombre: ¿Dónde ver este drama chino sobre amor y traición?

Mi Hermana Me Robó al Hombre o Una Noche Inesperada con el CEO es un drama chino en formato vertical que narra la historia de Valeria Pérez, una joven que tiene una aventura de una noche con Daniel Casales.

Tras esa noche juntos, la pareja perdió su verdadera conexión debido a que la hermana mayor de Valeria, Olimpia Pérez usurpa maliciosamente su identidad para robarle el cariño de Daniel. Seis años después, Valeria Pérez reapareció como asesora legal de Daniel Casales, y poco a poco surgió el amor entre ellos.

Sin embargo, por miedo a perder su posición, Olimpia Pérez repetidamente tiende trampas a Valeria Pérez, sin importarle que sea su hermana, e intentando alejarla de Daniel Casales.

A pesar de esto, la sabiduría y protección de Daniel Casales para resuelve cada crisis, hasta que finalmente se reveló la verdad de Valeria y ella puede reunirse con su familia.

Mi Hermana Me Robó al Hombre ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Mi Hermana Me Robó al Hombre o Una Noche Inesperada con el CEO?

El drama chino titulado Mi Hermana Me Robó al Hombre o Una Noche Inesperada con el CEO es una producción que se puede encontrar en ReelShort, una plataforma de streaming que es accesible tanto desde su sitio web oficial como mediante su app móvil.

Para disfrutar de la historia en su totalidad, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 10 episodios, de los 65 que conforman este drama, están disponibles de manera gratuita.

Aunque la serie fue creada originalmente en idioma chino, ReelShort lanzó una versión doblada al español. Además, ciertos capítulos también han sido publicados en YouTube o TikTok, donde pueden verse en su versión doblada también.

