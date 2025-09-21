La novia prohibida de mancini: ¿Dónde ver esta serie sobre poder y mentiras?

La novia prohibida de mancini, llamada en inglés Mancini’s Forbidden Bride, sigue la historia de Ava, que está embarazada y queda viuda de un día para otro. La joven nunca imaginó que su difunto esposo fuera el heredero oculto de una familia de mafiosos.

Para protegerla de los enemigos de la familia de su esposo, es arrastrada a la mafia Mancini. Se muda a la casa de los capos y poco a poco se enamora de su despiadado cuñado. El frío don Luca jura protegerla, pero cada caricia enciende un fuego prohibido.

Cuando las bandas rivales se acercan, la familia biológica de Ava trama el secuestro de la joven para sacarle dinero a Luca, y la dinastía Mancini se tambalea, colocándose al borde de la guerra. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que Luca rompa todas las reglas para reclamar a la mujer por la que vale la pena matar?

La novia prohibida de mancini ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver La novia prohibida de mancini?

Puedes disfrutar de la serie La novia prohibida de mancini, llamada en inglés Mancini’s Forbidden Bride, ingresando al sitio web oficial o a través de la app móvil de ReelShort, disponible para descargar en cualquier dispositivo, lo que permite verla en el momento que desees.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros nueve episodios. Sin embargo, para continuar con los 46 capítulos que conforman la trama completa, es necesario contar con una suscripción activa.

La serie se creó originalmente en inglés, sin embargo, en ReelShort se publicó una versión que tiene subtítulos en español, por lo que sin problema podrás mirar La novia prohibida de mancini.

Además, algunos episodios están disponibles sin costo en YouTube o en TikTok, como en el perfil iv52g6nvt3. Sin embargo, dicha opción no cuenta con subtítulos en español.

Otras historias que te pueden gustar:

De Chica de Campo a Novia del CEO: Cuenta la historia de Emma, una joven independiente que dejó atrás una infancia difícil en el campo para rehacer su vida en la ciudad. Todo cambia cuando, por un malentendido, termina casándose con un completo desconocido: el atractivo y reservado William, sin saber que él es el poderoso CEO de Irving Corporation. Aunque ambos planean divorciarse pronto, la convivencia obligada despierta emociones inesperadas.

La abeja reina contraataca: La serie sigue la vida de Bella, la heredera de la acaudalada familia Walton, quien está cansada de estar rodeada de jóvenes ricos e interesados. Todo cambia cuando un día se enamora de Marc, un chico de talla grande que parece amarla por lo que es. Sin embargo, Bella le oculta su identidad a Marc, pero lo impulsa a seguir sus sueños, sin embargo, se da cuenta de que él la engaña y decide cambiar radicalmente.

Ella, mi brillante novia: El drama chino sigue la historia de una bondadosa heredera de una familia adinerada que fue forzada por su hermana, una hija ilegítima, a casarse con el típico playboy. La historia comienza con una persecución en auto, donde conocemos a Ray. Es Jane, la hija bastarda quien habla con su hermana Nora, quien lleva un vestido de novia al ser obligada a casarse con el hombre que no ama.