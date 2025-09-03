La abeja reina contraataca: ¿Dónde ver esta serie sobre una joven que busca vengarse de su exnovio?

La serie titulada La abeja reina contraataca o The Queen Bee Strikes Back sigue la vida de Bella, la heredera de la acaudalada familia Walton, quien está cansada de estar rodeada de jóvenes ricos e interesados. Todo cambia cuando un día se enamora de Marc, un chico de talla grande que parece amarla por lo que es.

Sin embargo, Bella le oculta su identidad a Marc, pero lo impulsa a seguir sus sueños, incluso ayudándole a ser reclutado para el equipo de fútbol americano de Harvard. Pero la traición golpea fuerte, ya que Bella descubre que Marc la ha estado engañando con su compañera de clase —y acosadora— Jessie, quien constantemente se burla del cuerpo de Bella.

Y lo que es peor, se da cuenta de que Marc le robó su identidad, pues en la escuela afirma que él es el heredero de los Walton para ganar influencia y ascender a lo más alto de la escena social de Western High. Bella lo deja, experimenta un impresionante cambio de imagen y acepta sus curvas. Cuando se burlan de su futuro universitario... ¿podría la próxima decisión de Bella dejarlos sin palabras?

Este es el tráiler en inglés, sin subtítulos en español.

¿Dónde ver La abeja reina contraataca?

La serie titulada La abeja reina contraataca o The Queen Bee Strikes Back es una serie producida por la reconocida plataforma de entretenimiento ReelShort. Aunque está originalmente en inglés, se puede ver con subtítulos en español, ya que aún no está disponible en versión doblada.

La serie puede ser vista a través del sitio web y la aplicación de ReelShort, la cual puedes descargar en tu dispositivo móvil para disfrutar de la serie en cualquier lugar.

Los primeros 10 episodios están disponibles de manera gratuita, pero una vez finalizado el periodo de prueba, se requerirá una suscripción para acceder al resto de los 53 capítulos.

Además, los capítulos también están disponibles de forma gratuita en YouTube y TikTok. Sin embargo, tendrás que verla en idioma inglés, sin subtítulos en español.

Otras series sobre venganza que te pueden gustar:

La Heredera Contraataca: Amelia ha pasado su vida entera sometida a los caprichos de su madrastra y su cruel hermanastra, actuando como su sirvienta sin conocer su verdadero origen. Sin embargo, su destino da un giro inesperado cuando descubre que en realidad es la heredera legítima de la poderosa familia Zambrano, considerada una de las más influyentes en toda Latinoamérica.

La Reina Contraataca con Tres Magnates: La serie sigue la historia de Molly, una mujer que está rodeada de tres pretendientes poderosos. Ellos son el hombre más rico del mundo, un doctor genio y un padrino de la mafia. A pesar de ello, el corazón de ella pertenecía a su salvador, Dante. Molly, planeaba proponerle matrimonio después de la fiesta de cumpleaños de su abuela, pero descubrió que Dante se había casado con su hermana.