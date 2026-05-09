Alfredo Adame se desvanece en La Mansión VIP y preocupa su estado de salud

El actor y conductor Alfredo Adame, de 67 años, generó gran preocupación entre sus seguidores tras difundirse imágenes en las que se le veía desplomarse en el reality show La Mansión VIP.

La escena, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró cómo sus compañeros y paramédicos acudieron de inmediato para auxiliarlo. Debido a su edad, el momento encendió las alarmas entre los fans, quienes temieron por la salud del Golden Boy.

Alfredo Adame se desvanece en La Mansión VIP y preocupa su estado de salud

El actor Alfredo Adame se desmayó en frente a las cámaras de La Mansión VIP, lo que encendió las alarmas entre sus fans y sus compañeros del programa. El incidente ocurrió en plena grabación de una dinámica del reality, cuando el Golden Boy cayó al suelo de manera repentina, provocando que sus compañeros reaccionaran con sorpresa y preocupación.

En cuestión de minutos, personal médico ingresó al set para atenderlo, mientras las cámaras captaban la tensión del momento.

Sin embargo, horas más tarde se aclaró que todo se trató de una broma planeada en coordinación con la producción de La Mansión VIP y la participante Aída, según informó el propio equipo de Adame a través de su cuenta oficial de Instagram.

En el perfil del actor se compartió un video del supuesto desmayo acompañado del mensaje lleno de humor: “Tremendo susto se llevaron mis compañeros de @lamansionvipmx. Todo fue parte de una broma que se llevó a cabo en coordinación con la producción y Aída...“.

Además, Alfredo Adame agradeció a sus seguidores por preocuparse por su estado de salud. “Gracias a todos los que se preocuparon por mí. ¡Los amo! ¡Ya estamos en la recta final! Gran final de La Mansión VIP, próximo domingo 10 de mayo”, agregó.

La publicación generó alivio entre sus seguidores, quienes inicialmente habían temido que el desplome estuviera relacionado con un problema de salud real. Sin embargo, pese a que Alfredo Adame aseguró que estaba bien, otras personas han expresado preocupación por la salud cardiovascular del actor, pues en un inicio parecía que le estaba dando un infarto.

Algunos comentarios en Instagram fueron:

"Ahora ya no sé si actuó que estaba enfermo o está actuando que se siente bien“.

"Fue broma? Casi me muero con mi Golden Boy“.

"Cuando lo vi hasta se me salieron las lágrimas“.

“Que lo revise bien el doctor”.