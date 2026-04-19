Alfredo Adame se hace su primer tatuaje en La Mansión VIP | VIDEO

Alfredo Adame no deja de sorprender con su participación en La Mansión VIP, ya que después de haberse rapado por completo hace un par de días, ahora decidió hacer una modificación más a su cuerpo y se tatuó.

Alfredo Adame se tatúa en La Mansión VIP

A través de redes sociales se hizo viral un momento reciente de la transmisión 24/7 de La Mansión VIP, en el cual Alfredo Adame decide seguir un nuevo reto con la intención de convertirse en el favorito del público.

La explosiva reacción de Alfredo Adame tras ser eliminado de La Casa de los Famosos All Stars. ı Foto: IG: @alfredoadame.goldenboy

El polémico actor que en el pasado ha destacado por sus reacciones explosivas y contundentes, se ha consolidado como una figura importante en los programas de telerrealidad al participar en proyectos como “Soy famoso, ¡sácame de aquí!”, “La Casa de los Famosos 4”, “Abandonados: Asia, la ruta del dragón”, “Los 50” y “La Granja VIP”.

El también piloto sorprendió a sus compañeros en La Mansión VIP cuando acepto raparse por 14 mil puntos, pero ahora cruzó una nueva línea al aceptar tatuarse la espalda.

“¡Me tatué! A mis 67 años me hice mi primer tatuaje, a cambio de puntos para poder permanecer en la competencia”, se lee en la descripción de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde vemos el momento preciso en que todo ocurre.

En el video, podemos ver como rapan al famoso, mientras que él trata de mantenerse sereno frente al resto de sus compañeros, a pesar del dolor que sentía y en medio de las bromas de algunos de sus compañeros como Maza Clan.

La participación de Adame en La Granja VIP ha sorprendido de manera positiva a los seguidores del programa, quienes ya lo colocan como uno de los favoritos para ganar en una etapa temprana del juego.

El momento rápidamente generó reacciones en el público, quienes no se esperaban que Alfredo Adame decidiera tatuarse durante su participación en La Mansión VIP. Algunas reacciones fueron: