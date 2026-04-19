La Mansión VIP: ¿Quién es el eliminado de hoy 19 de abril del 2026?

La Mansión VIP se ha convertido en un fenómeno viral y este domingo 19 de abril llega la primera eliminación del programa, un punto clave que marcará la popularidad de cada uno de los integrantes del reality show.

Creada por el influencer HotSpanish, no cabe duda que La Mansión VIP ha sorprendido al público en Internet gracias a su frescura y a contar con personajes de la farándula y las redes sociales que no dudan en arremeter contra otros sin dejar de lado la diversión.

Con esto dudo que alguien le vuelva a dar la oportunidad a Niurka de volver a entrar a ningún proyecto , lo siento pero todo lo envenena y lo ensucia 😣 no nadamas falta el respeto al proyecto si no a su público q donó poco o mucho 😣 #lamansiónvip pic.twitter.com/uQCgg71yF0 — Buccifresa🍓 (@Buccifresa) April 19, 2026

Esta semana, los cuatro participantes en la zona de riesgo fueron Jessica Sodi, Sol León, Niurka y Bruno Espino. Ellos fueron seleccionados por el resto de los habitantes durante un cara a cara.

¿Quién es el primer eliminado de La Mansión VIP?

Antes de la eliminación, en redes sociales ya habían tendencias que señalaban a Bruno como el más débil de los cuatro participantes, aunque otras versiones hablaban de la salida de Jessica Sodi.

Cabe mencionar que en redes sociales han dejado ver también cierta molestia sobre el comportamiento que ha tenido Niurka en este programa, pues aseguran que ha faltado al respeto a la producción y al público.

Asimismo, en el top de popularidad que fue mostrado por última vez este sábado 18 de abril, el top tres incluía a Sol León, Eli Esparza y Alfredo Adame; por su parte, en los últimos lugares estaban Niurka y Bruno.

¿Dónde ver las galas de La Mansión VIP?

La gala de eliminación se puede ver en vivo a partir de las 20:00 horas (centro de México) a través del canal de YouTube de HotSpanish, donde también se transmite el reality show de manera completamente gratuita para quienes desean ver todo.

La convivencia entre participantes está disponible 24/7, pero las galas importantes como la expulsión se pueden ver en el horario antes mencionado, como ha ocurrido con otros formatos similares.

La primera gala de eliminación en La Mansión VIP marcará el ritmo del programa, pues en la misma podemos ver qué tan verdaderas son las alianzas que ya se han formado, rumbo al premio final de 2 millones de pesos.