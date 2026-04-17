Alfredo Adame se rapa en La Mansión VIP y así quedó | VIDEO

Sin duda alguna, La Mansión VIP ha demostrado lo que pueden hacer las celebridades para mantener la popularidad, pues en este formato 24/7, las personalidades aisladas aún pueden saber cuánto apoyo tienen del público en tiempo real.

Por este motivo, Alfredo Adame decidió apostar por llevar a cabo un reto que sacudió a La Mansión VIP y rápidamente dio de qué hablar en las redes sociales, por quienes no esperaban ver un momento así en el Internet.

¿Cuánto pesa y cuánto mide Alfredo Adame? ı Foto: IG: @alfredoadame.goldenboy

Y es que a pesar de su edad, Alfredo Adame está bien familiarizado con cómo apelar al público joven, como ya lo ha demostrado en otros programas de telerrealidad en los que ha participado como La Granja VIP o La Casa de los Famosos, entre otros.

Alfredo Adame se rapa

A través de redes sociales, ya circula el clip el video en el que vemos al famoso actor junto al resto de los habitantes de la casa, quien decidió que lo raparan a cambio de conseguir 14 mil puntos en la tabla de popularidad, la cual es vital para los participantes del programa.

En el video, podemos ver el momento en que todos reunidos, exclaman el nombre de Alfredo mientras que El MazaClan utiliza una rasuradora naranja para comenzar a quitarle el cabello al famoso.

Con unas pasadas, logran quitarle todo el cabello de la cabeza. “Se la brindo a todos mis teams, para que vean que yo sí les respondo. Me voy a quitar 10 años de encima”, comenta él mientras lo rapan.

Lo que no logró La Casa De Los Famosos, lo hizo La Mansión VIP, Alfredo Adame se rapa completamente para ganar 14 mil puntos en la tabla#LaMansionVip pic.twitter.com/o2TgOr3edT — marea 🌊 (@SoleSurvivoor) April 18, 2026

Recordemos que el reto de raparse en realidad es bastante común en programas de telerrealidad y también en el canal de HotSpanish, donde muchas personas lo hacen por dinero e incluso llegan a participar celebridades por viralidad.

El momento en que Alfredo Adame se rapa no tardó en volverse viral y desató diversos comentarios en redes sociales como los siguientes: