Estas son las novelas en las que participó Alfredo Adame

Antes de sus controversias y comentarios sin filtro, Alfredo Adame tuvo una importante carrera en la televisión, donde fue conductor y también formó parte de varias telenovelas que lo convirtieron en un artista reconocido y querido por el público mexicano.
Si bien no hay un record oficial que avale la declaración de Alfredo Adame de tener la mayor cantidad de papeles en telenovelas, es cierto que el histrión cuenta con una amplia trayectoria que lo convierte en un primer actor dentro de dicho medio del entretenimiento.
Las novelas donde participó Alfredo Adame
El actor tuvo una carrera amplia en las novelas mexicanas, que comenzó en 1988 y obtuvo relevancia por importantes títulos como Yo no creo en los hombres o La Fuerza del Amor. Las telenovelas en las que participó fueron:
- Video Cosmos (1988)
- Mi segunda madre (1989) - Hans
- Balada por un amor (1989-1990) - Gustavo Elenes
- La fuerza del amor (1990) - Felipe
- Yo no creo en los hombres (1991) - Gustavo Miranda
- De frente al sol (1992) - Eduardo Fuentes Villalba
- Más allá del puente (1994) - Eduardo Fuentes Villalba
- Retrato de familia (1995) - Esteban Acuña
- Bajo un mismo rostro (1995) - Diego
- Tú y yo (1996) - Carlos Augusto Beltrán
- Mujer, casos de la vida real
- Cero en conducta (1999)
- DKDA (1999) - Plomero
- Carita de ángel (2000) - Él mismo
- María Belén (2001) - Alfonso García Marín
- Las vías del amor (2002-2003) - Ricardo Domínguez
- Ay amor (2003)
- La madrastra (2005) - Presentador
- En nombre del amor (2008-2009) - Rafael Sáenz
- Sortilegio (2009) - Det. John Seigal
- Cuando me enamoro (2010-2011) - Honorio Sánchez
- Como dice el dicho (2011)
- Dos hogares (2011-2012) - Armando Garza
- La mujer del Vendaval (2012-2013) - Luciano Casteló
- Lo que la vida me robó (2013) - Benjamín Almonte
- La sombra del pasado (2014-2015) - Padre Jerónimo Alcocer
- A que no me dejas (2015) - Alfonso Fonseca Cortes
- Las amazonas (2016) - Vicente Mendoza Castro
- La doble vida de Estela Carrillo (2017) - Pedro Carrillo González
- Por amar sin ley (2018) - Hugo Arteaga
También participó brevemente en el teatro y tuvo participaciones en películas como Fuga al destino (1987), Anatomía de una violación (1992) y El salario de la muerte (1993), entre otras.
Asimismo, Alfredo Adame participó en varias películas e incluso fue conductor de programas como ‘Hoy’. Actualmente es un personaje controversial y que divide opiniones, pero que guarda el cariño de quienes lo recuerdan por su talento actoral.