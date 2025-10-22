Estas son las novelas en las que participó Alfredo Adame

Antes de sus controversias y comentarios sin filtro, Alfredo Adame tuvo una importante carrera en la televisión, donde fue conductor y también formó parte de varias telenovelas que lo convirtieron en un artista reconocido y querido por el público mexicano.

Si bien no hay un record oficial que avale la declaración de Alfredo Adame de tener la mayor cantidad de papeles en telenovelas, es cierto que el histrión cuenta con una amplia trayectoria que lo convierte en un primer actor dentro de dicho medio del entretenimiento.

Las novelas donde participó Alfredo Adame

El actor tuvo una carrera amplia en las novelas mexicanas, que comenzó en 1988 y obtuvo relevancia por importantes títulos como Yo no creo en los hombres o La Fuerza del Amor. Las telenovelas en las que participó fueron:

Video Cosmos (1988)

Mi segunda madre (1989) - Hans

Balada por un amor (1989-1990) - Gustavo Elenes

La fuerza del amor (1990) - Felipe

Yo no creo en los hombres (1991) - Gustavo Miranda

De frente al sol (1992) - Eduardo Fuentes Villalba

Más allá del puente (1994) - Eduardo Fuentes Villalba

Retrato de familia (1995) - Esteban Acuña

Bajo un mismo rostro (1995) - Diego

Tú y yo (1996) - Carlos Augusto Beltrán

Mujer, casos de la vida real

Cero en conducta (1999)

DKDA (1999) - Plomero

Carita de ángel (2000) - Él mismo

María Belén (2001) - Alfonso García Marín

Las vías del amor (2002-2003) - Ricardo Domínguez

Ay amor (2003)

La madrastra (2005) - Presentador

En nombre del amor (2008-2009) - Rafael Sáenz

Sortilegio (2009) - Det. John Seigal

Cuando me enamoro (2010-2011) - Honorio Sánchez

Como dice el dicho (2011)

Dos hogares (2011-2012) - Armando Garza

La mujer del Vendaval (2012-2013) - Luciano Casteló

Lo que la vida me robó (2013) - Benjamín Almonte

La sombra del pasado (2014-2015) - Padre Jerónimo Alcocer

A que no me dejas (2015) - Alfonso Fonseca Cortes

Las amazonas (2016) - Vicente Mendoza Castro

La doble vida de Estela Carrillo (2017) - Pedro Carrillo González

Por amar sin ley (2018) - Hugo Arteaga

También participó brevemente en el teatro y tuvo participaciones en películas como Fuga al destino (1987), Anatomía de una violación (1992) y El salario de la muerte (1993), entre otras.

Asimismo, Alfredo Adame participó en varias películas e incluso fue conductor de programas como ‘Hoy’. Actualmente es un personaje controversial y que divide opiniones, pero que guarda el cariño de quienes lo recuerdan por su talento actoral.