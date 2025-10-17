Con el ingreso de Alfredo Adame al reality show La Granja VIP, el público ha mostrado interés por la vida familiar del actor de 67 años.

Aunque es bien sabido que el famoso no lleva una buena relación con sus hijos, el galán de telenovelas ha comentado en varias ocasiones que su hija Vanessa es una persona muy especial para él y en quien puede confiar plenamente. Aquí te contamos quién es la primogénita de Alfredo Adame.

¿Quién es Vanessa, la hija de Alfredo Adame?

Vanessa Adame tiene aproximadamente 42 años y es la hija mayor del polémico actor y conductor mexicano Alfredo Adame. Además, se sabe que tiene una hija.

A diferencia de sus hermanos varones, con quienes el actor mantiene una tensa y distante relación, Vanessa ha sido descrita por su papá como “la única que vale la pena” y es actualmente su heredera legal.

Vanessa Adame ı Foto: X @Tla23_64

Vanessa es fruto del primer matrimonio de Adame, con María Luisa Castillo, y ha crecido lejos de los reflectores, aunque en los últimos años ha hecho algunas apariciones en medios para defender y apoyar a su padre, como cuando el actor era participante de La Casa de los Famosos All Stars, en mayo de este año.

En una entrevista contó que durante su infancia fue víctima de bullying debido a la sobreexposición pública de Adame, incluyendo situaciones como ver su rostro en anuncios espectaculares.

A pesar de ello, Vanessa mantiene una relación cercana con su padre y ha salido en su defensa, asegurando que, a nivel personal, es “un hombre de primera”.

Aunque ha revelado que no le afectan las polémicas, afirma que no está dispuesta a darle la espalda, como sí lo han hecho sus medios hermanos Sebastián, Diego y Alejandro Adame, hijos del actor con Mary Paz Banquells. Estos últimos han criticado públicamente a su padre, y él, en respuesta, los desheredó.

En recientes declaraciones, Alfredo Adame afirmó que Vanessa será la única beneficiaria de su herencia, ya que, según él, es quien realmente se ha preocupado por su bienestar. Incluso ha insinuado en algunas entrevistas que ella administra algunas de sus propiedades y lo apoya en sus asuntos personales y legales.

Aunque prefiere mantenerse alejada del escándalo, Vanessa Adame se ha convertido en una figura de interés para el público que sigue de cerca la vida del actor, pues, al parecer, tiene un lazo fuerte con el actor y se preocupa por su bienestar.