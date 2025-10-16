La Granja VIP: ¿Quién es el salvado de hoy 16 de octubre 2025?

El famoso que es salvado de hoy en La Granja VIP

Después de la intensa nominación cara a cara en La Granja VIP, ahora llega el jueves de salvación, en el que uno de los 4 participantes que están en riesgo de irse logrará salvarse, pero a cambio otro de sus compañeros del programa tiene que tomar su lugar en la placa.

Los nominados hasta el momento son Alfredo Adame, La Bea, César Doroteo y Eleazar Gómez, ellos se disputan la salvación de esta noche.

¿Quién es el salvado de hoy en La Granja VIP?

El ganador de la salvación de La Granja VIP es Eleazar Gómez, quien logró superar la prueba, pero la gente quería que ganara La Bea, Doroteo o Adame.

Así se llevó a cabo la prueba por la salvación

Los nominados tienen que participar en un juego para saber quién de ellos se queda con la salvación y ganan el derecho de mandar a otro de sus compañero a la placa.

La prueba de La Granja VIP para ganar la salvación era una prueba de destreza física y mental, en la que los cuatro nominados tenían que correr sobre una tarima y llegar a una alberca de pelotas a encontrar una serie de frutas que aparecieron en la pantalla del programa. Tenían que encontrar un plátano, un aguacate y una naranja.