La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de hoy 15 de octubre?

La Granja VIP se ha convertido en uno de los programas de telerrealidad más vistos de la televisión mexicana, pues mezcla lo mejor de una convivencia 24/7 entre famosos con actividades que los sacan de su zona de confort y los hacen llevar al límite.

La primera semana de La Granja VIP arrancó con todo y desde el inicio, el influencer César Doroteo se convirtió en el primer nominado del proyecto, después de que fuera el perdedor de una dinámica en el Día Uno.

Por otro lado, este martes Alfredo Adame perdió una prueba de destreza física contra Alberto del Río. Esto lo convirtió en el segundo nominado del programa, pero aún queda conocer a dos participantes más que formarán parte de la placa.

Cabe mencionar que esta semana, el capataz es Sergio Mayer Mori, por lo que él no puede ser nominado, ya que cuenta con inmunidad esta semana.

Así funciona la nominación este miércoles en La Granja

Ahora, este miércoles ha llegado un momento crucial en la competencia, donde los ‘granjeros’ tendrán que nominar en vivo y frente a todos, mientras dan sus razones en una especie de posicionamiento por el que quieren a su colega fuera del programa.

Según lo explican en la cuenta de Instagram del reality show, serán los dos participantes con más votos quiénes se convertirán en el tercer y cuarto nominado de la primera semana, acompañando así a Adame y a Teo en la placa.

Este momento promete encender la convivencia, pues a diferencia de otros formatos, en este las cosas se dicen de frente y no hay oportunidad de ocultar información o mentir sobre la nominación, lo que hace todo más real.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Para votar por tu granjero favorito, tendrás que contar con la aplicación de TV Azteca En Vivo, que puedes encontrara en tu tienda de aplicaciones del teléfono. Puedes votar todos los días y hasta 10 veces por la misma persona o repartiéndolos como mejor te parezca.

Dentro de la aplicación, encontrarás un ícono que dice La Granja VIP. Entra al apartado y ve a la sección ‘votar’ para elegir a tu favorito.