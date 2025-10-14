La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de hoy 14 de octubre en La Asamblea?

Este martes 14 de octubre se lleva a cabo la primera Asamblea de La Granja VIP, por lo que hoy se sabrá la lista completa de los nominados de esta noche.

Después de tres días de competencia, los granjeros van a elegir a sus compañeros que quieren que se vayan de la granja por sus actitudes y sus contribuciones al trabajo diario del campo.

¿Quiénes son los nominados de hoy en La Granja VIP?

El primer nominado es César Doroteo, quien está nominado desde el día 1, pues los famosos hicieron una dinámica de salvación en la que él perdió y quedó automáticamente nominado.

Hoy se conocerán al resto de los nominados, se prevé que por los conflictos que ha habido y que se ha dedicado a gritarles a sus compañeros una de las nominadas de la noche sea Manola Diez o Eleazar Gómez porque hizo trampa en la prueba del Capataz.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el programa completo de hoy para conocer a todos los nominados.

César Doroteo ı Foto: IG: @cesardoroteo

Horario de La Granja VIP

La Granja VIP se transmite de lunes a viernes a las 9:00 pm por el canal de Azteca Uno, mientras que el domingo se transite a las 8:30 pm por el mismo canal de Azteca Uno.

Para quienes buscan ver el 24/7, éste está disponible todas las 24 horas del día a través de la plataforma de Disney Plus.

Ellos son todos los participantes de La Granja VIP

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

Omahi

Kike Mayagoitia

Alfredo Adame

Alberto del Río

Jawy Méndez

Lolita Cortés

Manola Diez

Kim Shantal

Fabiola Campomanes

La Bea

Sandra Itzel

Carolina Ross

Lolita Cortés fue la última en entrar en la granja como una invitada sorpresa que se reveló de última hora.

La más polémica de la casa es Manola Diez, hasta ahora, pues Adame no ha revelado su lado tóxico, ni tampoco Alberto del Río, ni Lola Cortés.