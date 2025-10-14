¿Dónde está La Granja VIP en CDMX?

La Granja VIP es el reality show del momento, en el que un grupo de famosos ingresaron a vivir y trabajar en un granja en la Ciudad de México y compartir su experiencia 24/7.

Los famosos ya están viviendo momentos completamente distintos en los que ordeñan vacas, alimentan a las gallinas a los borregos y tienen que hacer la comida y además bañarse de manera rústica.

¿Dónde está La Granja VIP?

La Granja VIP está ubicada en el Ajusco, de acuerdo con la información de redes sociales.

Antes del estreno del programa, un grupo de influencers y creadores de contenido entraron a la granja para vivir la experiencia por un día de cómo era la casa y todo lo que hay en el lugar.

Así es la casa de La Granja VIP

La casa de La Granja VIP es muy amplia, pero solo hay una recámara compartida, ya que solo los granjeros duermen ahí, mientras que también hay una zona para peones en las caballerizas, en donde se quedan a dormir y a bañarse otros de los participantes.

Asimismo tienen una sala y un comedor y cocina compartido, en donde todos se reúnen para las galas y para la comida y la cena.

En la parte de afuera, en la granja, está la zona de los animales, en la que están las vacas, gallinas, borregos y más.

Los famosos también tienen una zona de gimnasio, en la que los granjeros se ejercitan después de su jornada laboral que inicia a tempranas horas de la mañana.

La zona de caballerizas de de La Granja VIP ı Foto: GRUPO SALINAS / NÉSTOR HERRERA

Los fans están muy emocionados con el programa porque desde el día 1 los participantes están dando contenido, ya hubo una pelea entre Manola Diez y Carolina Ross y Manola Diez y Omahi.

Por otra parte, los famosos tuvieron una sesión en la que compartieron sus sentimientos y hablaron de sus familiares que los impulsan a seguir adelante en sus proyecto, un momento muy emotivo en el que hasta Adal Ramones lloró.