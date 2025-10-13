Así fue cuando Manola Diez estuvo en Big Brother y todas las veces que explotó | VIDEO

Manola Diez es una famosa actriz, pero también tiene un camino recorrido en realities shows, ha estado en Big Borther, en el Hotel VIP y actualmente es participante de La Granja VIP.

La celebridad no solo es conocida por interpretar villanas en telenovelas, sin embargo, también es conocida porque en todas sus participaciones en programas es muy explosiva y grita y arma polémica contra sus compañeros con los que comparte créditos en los realities.

Ahora que es parte de La Granja VIP, los usuarios recordaron cuando estuvo en Big Brother y tenías varios arranques que dejaba a otros famosos desconcertados.

Así fue cuando Manola Diez estuvo en Big Brother

Manola Diez estuvo en Big Brother en la tercera temporada VIP, en el año 2004, ahí compartía elenco con Eduardo Videgaray Claudia Lizaldi, Juan José Ulloa, Ninel Conde, José Manuel Figueroa, Fabián Lavalle, entre muchos más.

Manola Diez llegó a las últimas semanas, pues fue la eliminada número 11 del programa.

Sin embargo, era recordada por hacer drama, explotar y gritarle a sus compañeros en una forma violenta.

En uno de los días de competencia los famosos hicieron una competencia vestidos de osos y tenían que correr en un circuito. Pero Manola chocó con unos de sus compañeros y se golpeó la nariz y “enloqueció” en gritos y reclamos.

La actriz aseguró que le habían destruido la nariz y que no entendía por qué si los otros famosos veían que ella estaba pasando no se quitaron.

Juan José Ulloa se acercó a ella para tratar de calmarla y hacerle ver que nadie la lastimó a propósito, pero parece que Manola se enojaba más cuando el conductor la quería consolar.

Diez entró al confesionario a hablar y aseguró que odiaba a todos sus compañeros, tras lo sucedido con su nariz.

Los fans de estos programas de telerrealidad se preguntaban cuánto tiempo iba a tardar Manola en explotar en La Granja VIP, la actriz no tardó ni 24 horas y ya tuvo su primer enfrentamiento con Carolina Ross.