¿Quién es José Juan Camilo Guerra, el Rey del Vallenato 2026?

El género de vallenato eligió a su nuevo exponente con un concurso en el que se coronó a José Juan Camilo Guerra como el Rey del Vallenato 2026.

Se trata de un concurso en el que participó 69 talentos del género musical, pero solo uno conquistó al público y al jurado con su música y presencia escénica.

¿Quién es José Juan Camilo Guerra?

José Juan Camilo Guerra es originario del barrio San Joaquín de Valledupar, en Colombia. Tiene 25 años de edad y según sus propias declaraciones, desde niño tuvo acercamiento con el vallenato y creció con la influencia de esa música.

Él mismo compartió una foto de él de niño ya tocando el acordeón, instrumento que lo acompaña en su carrera musical.

Es acordeonista y antes de coronarse como el Rey del Vallenato participó en otros concursos que le dieron visibilidad y renombre: Rey Vallenato Juvenil (2017) y Rey Vallenato Aficionado (2019).

Juan Camilo tiene más de 100 mil seguidores en Instagram en donde comparto videos de sus presentaciones.

El nuevo Rey del Vallenato interpretó ‘Las Chanzas de Mariela’, de Gumercindo Peñaloza; el Merengue, ‘El secreto’, de Lorenzo Morales; el Son, ‘Altos del Rosario’, de Alejandro Durán Díaz, y la Puya, ‘Se va a saber quién es quién’, de Reinaldo Ortiz.

Aunque hubo muchos participantes, Juan Camilo fue quien se impuso ante sus contrincantes. El segundo lugar fue otorgado a Edgardo Alonso Bolaño Gnecco, un joven de 29 años de edad.

Un factor importante que ayudó al músico colombiano a su consolidación como el exponente actual del género musical fue su cercanía con el reconocido cantante Silvestre Dangond, con quien ha trabajado desde el 2022 y con quien aparece en los videos que comparte en sus redes sociales.

“Me siento muy contento y agradecido con toda la gente que me ha apoyado desde pequeño, mis padres, mi familia, el barrio San Joaquín y a todo el silvestrismo”, fueron las declaraciones que dio “EL Morocho” tras haber ganado el título del Rey del Vallenato.