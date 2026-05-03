A pocos días de los esperados conciertos de BTS en México, la emoción del ARMY se intensifica. Además de los boletos, uno de los artículos más buscados por las fans es la Army Bomb, el lightstick oficial del grupo que se ha convertido en un símbolo de identidad y unión durante los shows.

Tenerla en mano significa ser parte del espectáculo, ya que se sincroniza con la música y las luces del estadio, creando un ambiente único. Por ello, muchas seguidoras se preguntan dónde conseguirla y cuánto cuesta antes de que llegue el gran día; aquí te contamos.

Army Bomb de BTS: ¿Dónde comprarlas y cuánto cuestan?

La Army Bomb de BTS se puede adquirir principalmente en tiendas oficiales y plataformas autorizadas. Una opción es la Weverse Shop, el canal oficial de venta de la banda surcoreana, donde se garantiza que el producto que adquieres es original.

También puedes adquirirla en tiendas físicas y en línea en México. Existen algunos distribuidores especializados en K-pop ofrecen la Army Bomb, aunque es importante verificar que sean originales.

De acuerdo con información que circula en redes sociales y según lo ocurrido durante los primeros conciertos de BTS, la Army Bomb podría venderse horas antes del inicio de los shows, pues no está disponible en la BTS POP UP: ARIRANG de la Ciudad de México.

Los precios aproximados de la Army Bomb ronda entre 1,200 y 1,800 pesos mexicanos, dependiendo de la versión y el lugar en que se realice la compra. En Weverse, el precio suele ser más estable, aunque se debe pagar el envío, mientras que en tiendas locales puede variar por los costos de importación.

El accesorio pensado para las fans de BTS incluye funciones de sincronización con la aplicación oficial, lo que permite que las luces cambien al ritmo del concierto, por ello, es ideal que antes del show la tengas.

Además, es un artículo coleccionable que ha tenido varias ediciones a lo largo de los años. En febrero de este año llegó a México la versión 4 de la Army Bomb.

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¿Cuándo y dónde son los conciertos de BTS en México?

Los conciertos del BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en México se realizarán en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, uno de los recintos más grandes del país.

Las fechas confirmadas son el 7, 9 y 10 de mayo.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) anunció que las presentaciones de la banda surcoreana generarán una derrama económica estimada en $1,861 millones de pesos.