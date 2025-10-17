‘La gente sí tiene memoria’: Ferka se lanza contra Flor Rubio por defender a Eleazar Gómez en La Granja VIP

Ferka y Flor Rubio tuvieron un encontronazo en la gala del jueves 16 de octubre de La Granja VIP por culpa de Eleazar Gómez.

Todo comenzó porque este jueves se realizó la salvación de los nominados y Eleazar era uno de ellos, por supuesto es el menos querido del público, pero existía la posibilidad de que él ganara, lo cual pasó.

Sin embargo, antes de la prueba las tres panelistas de hoy empezaron a comentar sobre la trampa que hizo Eleazar en la prueba del capataz, entonces fue cuando empezó la discusión entre la actriz y la periodista.

Así fue la pelea entre Ferka y Flor Rubio por Eleazar Gomez en La Gran VIP

La situación se dio porque Flor Rubio dijo que ella tiene 30 años en el medio del espectáculo como periodista y que la gente merece una segunda oportunidad, en relación al pasado de Eleazar Gómez que estuvo encarcelado en la pandemia por haber golpeado a su exnovia Tefi Valenzuela.

Sin embargo, Ferka no estuvo de acuerdo con los comentarios de Flor, pues la actriz alega que si se le está dando una nueva oportunidad al actor debería de aprovecharla y no desperdiciarla en ir en contra de las cosas como hacer trampa, la cual hizo en el segundo día de programa.

me encanta como en este programa n&e también dan contenido en las galas; hoy ferka VS flor rubio



ferka: Eleazar N tiene un tema afuera que mucha gente está en contra y no es como flor, la gente tiene memoria#LaGranjaVIP pic.twitter.com/zdASQ30O4O — riv (@ponyoogirl) October 17, 2025

“Eso de 35 años de carrera, de verdad tiene un tema fuera que mucha gente está en contra de esa situación y no es como Flor, la gente tiene memoria, ayer lo dijiste mucho”, señaló Ferka en la gala de La Granja.

Flor Rubio se encendió y aseguró que ella no defendió a Eleazar el miércoles y que ella está en contra de la violencia hacia las mujeres.

“Ferka está equivocada, yo en ningún momento defendí a Eleazar Gómez, no escuchaste lo que dije y no pongas palabras en mi boda”, mencionó la periodista.

Pero la actriz se sostuvo y dijo que ella claramente escuchó en la gala del miércoles que Flor dijo: “Ayer te vi en vivo y ayer dijiste: ‘ya lo disculpamos’, tu lo disculpaste yo no”, fue el contundente comentario de Ferka.

Flor Rubio se enojó y empezó a desmentir a Ferka: “Yo dije que Eleazar está cargando con una historia, estuvo en la cárcel acusado de violencia familiar, cosa que repruebo, pero esta sociedad, que fue lo que dije, permite la reinserción social, estuvo en la cárcel, cumplió una condena y está en este momento en rehabilitación por parte de las autoridades y si nuestra sociedad no permitiera la readaptación social no existirían los Ceresos”.

¿Qué fue lo que dijo realmente Flor Rubio sobre Eleazar Gómez?

En el programa del miércoles 15 de agosto Flor Rubio comentó lo siguiente durante la gala de la nominación:

“El cordero a sacrificar se llama Eleazar Gómez, la gente ha pedido que hablemos de esto, nosotros sabemos que Eleazar vivió una historia de violencia familiar, que estuvo en prisión, que pagó su deuda con la sociedad, y que todos tenemos una segunda oportunidad. El señor pagó su deuda y lo que ha respondido aquí adentro me parece de muy hombre, ha enfrentado su error, que nadie lo va a disculpar, hizo trampa en un juego, pero lo está enfrentando con la inteligencia que le ha dado la rehabilitación después del error que cometió en la vida real y eso me hace pensar bien de él”, este fue el comentario de la periodista.