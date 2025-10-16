¿Quién es la esposa que le robó a Alfredo Adame?

Un día después de la primera Asamblea en el reality La Granja VIP, durante la comida, Alfredo Adame sorprendió a sus compañeros al abrir su corazón sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida, la ruptura con sus hijos y las traiciones de su esposa.

En la mesa estaban Lola Cortés, Sandra Itzel, Carolina Ross, Kim Shantal, Omahí y Teo, quienes guardaron silencio en varios momentos ante lo que escuchaban.

Tras estas declaraciones, en redes sociales muchos usuarios se preguntaron quién es la mujer de la que habla el actor, y aquí te contamos.

Adame habla de su separación con sus hijos

El actor Alfredo Adame afirmó que, para él, los hijos que tuvo durante su segundo matrimonio ya no forman parte de su vida y que únicamente los considera como hijos de su madre.

Señaló que los desheredó por completo y que cortó todo vínculo con ellos debido a lo que calificó como “actos imperdonables”. Aunque algunos participantes trataron de suavizar la conversación preguntándole si aún sentía afecto o si aceptaría una disculpa, Adame aseguró que no desea volver a verlos.

El actor narró que su relación con ellos se fracturó por una larga serie de traiciones, mentiras y manipulación, las cuales atribuye a su exesposa, a quien responsabiliza de haberlos puesto en su contra.

Incluso mencionó que ella lo amenazó, diciendo que, si intentaba quitarle la custodia, tomaría decisiones extremas que involucrarían a sus hijos y a ella misma. Por esa razón, dijo haber mantenido el matrimonio por apariencias hasta que sus hijos fueran lo suficientemente mayores.

¿Quién es la esposa que le robó a Alfredo Adame?

La esposa que presuntamente le robó al actor Alfredo Adame fue Mary Paz Banquells, hermana la actriz y cantante mexicana Rocío Banquells.

Alfredo Adame y Mary Paz Banquells se conocieron en 1989, cuando ambos trabajaban en la telenovela Balada por un amor. Después de aproximadamente un año y medio de noviazgo, contrajeron matrimonio por el civil en 1991, en casa de la hermana de Mary Paz.

Durante su unión, tuvieron tres hijos: Diego, Alejandro y Sebastián. El matrimonio duró unos 25 años, hasta que se separaron en 2017.

El fin de su matrimonio estuvo lleno de controversias y acusaciones de ambos lados. Mary Paz continúa denunciando haber vivido violencia psicológica a lo largo de su relación con Adame, así como intentos de aislarla de su familia, retiro de apoyo económico, amenazas, y otros comportamientos que calificó como agresivos y conflictivos.

Alfredo Adame, por su parte, ha negado algunas acusaciones y ha sido objeto de declaraciones polémicas respecto a sus hijos y su expareja. Por ejemplo, en 2019 dio una entrevista en la que aseguró que Mary Paz Banquells y su hermana Rocío Banquells le robaron relojes de 60 mil dólares, dinero y cheques.