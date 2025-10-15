Así fue la dura pelea entre Manola Díez y La Bea a tres días de La Granja VIP

La nueva temporada del reality La Granja VIP, transmitido por TV Azteca, arrancó con polémica, especialmente por los constantes enfrentamientos protagonizados por Manola Díez, quien es conocida por el carácter explosivo que tiene.

A tan sólo tres días del estreno, la actriz vivió un tenso momento con la influencer La Bea, en una discusión que obligó a Alfredo Adame a intervenir como mediador, aunque suena increíble.

En redes sociales el público felicita a La Bea por responder sin temor a Manola.

El conflicto entre las participantes de La Granja VIP se dio la mañana de este miércoles 15 de octubre, cuando Manola Díez, La Bea, Teo y Alfredo Adame se encontraban preparando el desayuno para sus compañeros.

La escena fue captada por las cámaras del 24/7 del reality, y más tarde se viralizó en redes sociales por la intensidad del intercambio de palabras.

Todo comenzó cuando La Bea y Adame le señalaron a Manola que estaba usando demasiado queso para preparar las quesadillas. La actriz, visiblemente molesta, respondió de inmediato a sus compañeros: “Háganlo ustedes”.

Alfredo Adame trató de calmar las aguas, explicando que sólo estaban dando su opinión sobre la preparación de los alimentos, pues se debía alimentar a varias personas. Ante esto, Manola Díez justificó su acción argumentando: “Estaba distraída y por eso puse mucho queso”.

Sin embargo, La Bea intervino nuevamente, sugiriéndole que se concentrara más en la tarea. Fue entonces cuando la discusión comenzó y Manola Díez respondió molesta: “No me hables así, yo te estoy tratando bien”.

Aunque La Bea intentó cerrar la conversación diciendo que no quería enfrascarse en discusiones: “Haz lo que quieras”. Pero Manola insistió en que tanto ella como Adame la estaban atacando.

La actriz, con evidente frustración, decidió retirarse de la cocina: “Entonces háganlo ustedes, yo no voy a estar aquí cocinando mientras me atacan”.

Este momento se convirtió en uno de los más comentados del reality hasta ahora, y ha generado división entre los seguidores del programa. Algunos apoyan a Manola Díez, señalando que fue víctima de críticas innecesarias, mientras otros usuarios consideran que su reacción fue exagerada y poco colaborativa.

Algunos comentarios en X, antes Twitter, sobre la pelea entre Manola Díez y La Bea, a tres días de La Granja VIP, fueron:

“La vdd es que Manola es un ser problemático y a mí ya me está checando mucho”

“Quién iba creer que Adame es el cuerdo en este reality”

“Qué estrés con Manola, no sé por qué a eso le llaman ‘contenido’ pero bueeeno”

“La Bea contestandole sin miedo a nada jaja”

“Te amo Bea, alguien tenía que decirle algo a Manola”.