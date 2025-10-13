¿Quién es la pareja de César Doroteo? Esto se sabe de su novio

César Doroteo, quien es simplemente conocido como Teo en redes sociales, es uno de los habitantes de La Granja. Si bien ya es conocido por millones de personas en Internet gracias a su larga trayectoria, muchos quieren saber más sobre su vida privada.

En ese sentido, una de las preguntas más buscadas sobre César Doroteo es si tiene una pareja sentimental y quién sería su novio. A continuación, te contamos lo que sabemos sobre el famoso creador de contenido y su vida íntima.

¿Quién es el novio de César Doroteo?

César tiene una relación de nueve años de noviazgo con un hombre que en redes sociales se hace llamar Emm Llop, quien en su cuenta de Instagram muestra con orgullo ser la pareja del participante de La Granja VIP.

Es un aficionado de los videojuegos, cantante, bailarín, creador de contenido y hace drag, pues forma parte de la casa de Zan Zuzzi, la reconocida drag queen. También cuenta con un podcast llamado ‘The Geek Talk’.

Incluso, en la publicación más reciente del drag, que fue del 6 de agosto, podemos ver como Teo celebra el cumpleaños de Emm con un video donde recopila viajes y momentos tiernos que han vivido a lo largo de su relación.

“Qué bello es construir una vida a tu lado y ver todo lo que hemos vivido, que la vida me permita festejar cada uno de tus cumpleaños hasta que seamos viejitos y estemos (más) arrugaditos. Te amo”, le escribió el creador de contenido.

“Tu eres el mejor regalo que el universo jamás pudo haberme enviado. Gracias por tantos momentos, risas, enseñanzas, bromas, hasta los corajitos. Y pensar que esto sigue siendo el inicio de esta gran aventura que tengo el privilegio de recorrer de tu mano. ¡¡Para siempre!! Te amooo“, replicó Emm, mostrando así su bella relación.

Cabe mencionar que Teo es íntimo amigo de Ricardo Peralta y ellos comenzaron juntos con la creación de contenido en redes sociales. A pesar de la cancelación que recibió el influencer por su participación en La Casa de los Famosos México, César se mostró siempre leal y estuvo al pie del cañón con su amistad.