Lola Cortés revela que probó algo asqueroso en el establo de La Granja VIP | VIDEO

Lola Cortés revela que probó algo asqueroso en el establo de La Granja VIP

Lola Cortés dio de qué hablar por un incidente que sufrió en los establos de La Granja VIP, por el que el público asegura que la famosa comió excremento de borrego mientras se encontraba en la zona con animales.

Y es que los participantes de La Granja VIP tienen que realizar actividades propias del lugar en el que se encuentran, ya que hay varios animales que necesitan de cuidados diarios. Vacas, borregos y gallinas son algunos de los animales que se encuentran en el lugar.

Ante esto, Lola se mostró muy emocionada, pues confesó en el pasado que es amante de los animales. En ese sentido, hace poco se hizo viral un video de ella donde se presenta con emoción con las ovejas, mientras platica con ellas.

Lola Cortés dice que comió excremento en los establos

El clip dura apenas unos segundos, pero en el mismo podemos ver el momento en que Lolita Cortes entra con sus compañeros al establo y se toca la boca.

Después de ver lo que salió de su boca y en un tono demasiado tranquilo dice “okey, creo que me comí una caca”. Es entonces que se ríe por ello y se limpia la boda con el costado de la mano.

Incrédulo, Alberto del Río ‘El Patrón’ reacciona dudoso y le hace una pregunta para que ella explique mejor lo que le acababa de suceder y cómo había sido posible que eso le haya ocurrido.

“Sí, tenía una caca en la boca y le hice (movimiento de boca)”, detallo, provocando las risas de sus compañeros antes de que cambiaran las cámaras. El momento rápidamente dio de qué hablar en redes sociales.

Y es que a pesar de que Lola Cortés es muy bien conocida en la televisión mexicana como jueza, pocos conocen su verdadera personalidad y en estos días en La Granja, se ha destapado como una mujer bastante tranquila y que no busca crear drama innecesario.

Esto ha generado gran empatía y apoyo de parte del público hacia ella. Por ello, no faltaron los comentarios celebrando su reacción y hasta algunos que ya ven el audio del video como un posible trend viral. Algunas de las reacciones por el incómodo momento en que Lola descubrió que habría probado el excremento, el público comentó: