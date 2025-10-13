¿Cuánto mide Lolita Cortés? Esta es su estatura real

Lolita Cortés, la actriz, cantante y crítica de La Academia, entró al reality show de La Granja VIP y se perfila para ser una de las favoritas.

La excrítica de La Academia fue la última concursante en unirse al elenco, al principio se pensó que ella iba a ser parte del panel de críticos, pero resultó ser la última concursante en entrar.

¿Cuánto mide Lolita Cortés?

La estatura de Lolita Cortés es de 1.58 metros, la gran artista y cantante es chaparrita.

Lolita Cortés en La Granja VIP ı Foto: Especial

Nombre real de Lolita Cortés

La estrella de teatro musical se llama Dolores Vanessa Cortés Jiménez, actualmente tiene 54 años y el próximo 23 de octubre cumplirá los 55 años de edad.

Lola es una celebridad en el teatro musical, es la reina de ese género, baila, canta y actúa, inició desde niña en el medio en el teatro musical y de adulta es una gran artista ha protagonizado obras como Chicago. Aladino, Qué plantón, Jesucristo Superestrella, entre muchos más, pero el primero que hizo fue Anita, la huerfanita cuando era niña.

Lolita Cortés en La Academia

Aunque ya era una estrella del teatro musical, cuando Lolita tuvo más exposición mediática fue cuando se volvió crítica de La Academia, durante muchas temporadas ella dio comentarios mordaces a los concursantes.

Vio crecer a artistas como Yuridia y Carlos Rivera, quienes se convirtieron en grandes celebridades de la música mexicana con reconocimiento internacional.

Aunque su pelea más dura la tuvo con Jolette, una exacadémica que se destacó porque no cantaba al nivel que exigía el concurso de talento, Lolita se “peleó” con ella con sus críticas tan rudas, todos recordamos las frases de: “Te estás ahogando con una canción de Paulina Rubio” o “Quiero pedir una cámara, ya no voten por ella”, las cuales quedaron en la mente colectiva porque fueron programas icónicos de la televisión mexicana.