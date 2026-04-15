¿Quién es Aida Merlano de La Mansión VIP?

El nombre de Aida Merlano se ha posicionado en redes sociales los últimos días debido a los clips que los usuarios han compartido de su participación en el reality show La Mansión VIP.

Recientemente se vió a la participante colombiana bastante afectada dentro de la casa, e incluso estaba siendo consolada por Sol León, pues compartió su experiencia durante el embarazo y que extrañaba a su hijo.

Pero Aida Merlano no sólo es conocida por su reciente participación dentro del reality del creador de contenido HotSpanish, sino que anteriormente ya había ganado popularidad tanto en redes sociales como en la vida política.

¿Quién es Aida Merlano?

Aida Victoria Merlano es una creadora de contenido colombiana que nació el 21 de abril de 1999, por lo que actualmente tiene 26 años de edad.

La creadora de contenido ha destacado en instagram, donde actualmente cuenta con más de 8,6 millones de seguidores y comparte su estulo de vida, viajes, y muy recientemente contenido sobre su parto y su hijo.

La originaria de Barranquilla, Colombia, en ocasiones es confundida con su madre, Aida Merlano Rebollado, quien nació el 21 de diciembre de 1980 y que actualmente tiene 45 años de edad.

Aida Victoria recibió una sentencia de 13 años y ocho meses de prisión en 2022 debido a que esta participó en la fuga de su madre en 2019, pues existían pruebas y testimonios que señalaban la participación que esta tuvo.

La creadora de contenido mantenía una relación amorosa con el sreamer Luis Villa, mejor conocido como Westcol, pero terminaron su relación en 2024, con quien recientemente se reconcilió y tuvo una conversación en una transmisión en vivo realizada en enero de este año.

Además, también mantuvo una relación con Juan David Tejada, a quien incluso ha señalado públicamente por no participar en la crianza de su hijo, y de presuntamente estafarla con la compra de una finca y hacer negocios.

La entrada de la creadora de contenido al reality show La Mansión VIP desató diversas reacciones entre sus seguidores, incluyendo comentarios en los que aseguran que ella será la ganadora.

Sin duda alguna la participación de Aida a tan sólo un par de días de que iniciaran las transmisiones del reality ha reavivado conversaciones sobre su vida, incluyendo la fuga de su mamá, pues la creadora de contenido habló sobre el tema.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.