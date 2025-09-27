Una noche…Por Siempre: ¿Dónde ver este drama chino completo?

En el drama chino Una noche…Por Siempre, la experta forense, Viviana Soto, se siente avergonzada de su trabajo, pues su novio la ridiculiza frente a sus amigos a espaldas de ella.

Debido a la decepción de no ser lo suficientemente buena para que su novio quiera casarse con ella, se emborracha en un bar y, accidentalmente, termina en la cama con el magnate Iván Mendoza, el tío de su ex.

Luego de esa noche, Iván usa todos sus recurso para encontrar a Viviana, pues quedó flechado. Luego, la pareja acuerda un matrimonio por contrato.

Viviana e Iván generan disputas familiares, conspiraciones y deseos. Además, deben luchar contra prejuicios y mentiras, sanando las heridas del otro. ¿Podrá su amor sobrevivir entre mesas de autopsias y salas de juntas?

Una noche…Por Siempre ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Una noche…Por Siempre?

Una noche…Por Siempre es un drama chino que está disponible en ReelShort, una plataforma de entretenimiento especializada en contenido en formato vertical que se ha vuelto muy popular. Puedes acceder a sus series desde la web o descargando la aplicación móvil de este medio.

De forma gratuita podrás ver los primeros 10 episodios de los 92 que componen este drama. Sin embargo, si deseas ver Una noche…Por Siempre completo deberá contar con una suscripción activa.

Aunque originalmente la serie se creó en idioma chino, la plataforma ReelShort publicó una versión que está doblada al español. De este modo, no tendrás problema alguno con el idioma y podrás disfrutar de la historia.

Otra opción para ver este drama es YouTube, donde podrás encontrar algunos capítulos de la historia de Viviana e Iván.

En redes sociales como TikTok también se han publicado resúmenes y unos cuantos episodios, sin embargo, éstos no cuentan con subtítulos en español, sino en portugués. A continuación, te compartimos una opción.

@doramas_oficial25 🎥 Casamento relâmpago com Esposa Legista(2025) Flash Marriage, Forensic Lovely Wife Casamento rápido, esposa adorável Forense / Uma Noite só Para Sempre 📄Sinopse: Um raro tema forense, sobre uma boa médica forense, Viviane Smith e um namorado cafajeste. Depois de expulsar o canalha, ela foi ao bar para ficar bêbada e acidentalmente dormiu com o tio do canalha. #minidrama #foryoupage #shot #dramachines #viraltiktok ♬ som original - Doramas_oficial

