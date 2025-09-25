De Cenizas al Brillo: ¿Dónde ver este drama chino sobre una mujer que se renueva?

La serie De Cenizas al Brillo o Cenizas y Alas rotas es un drama chino doblado al español, donde Cecilia, quien es una mujer con sobrepeso, se casa en un matrimonio arreglado con el empresario Jorge Soto, CEO del Grupo Soto. Por su físico él nunca la tomó en serio y parecía que se relacionaba con otras mujeres sin importarle los sentimientos de Cecilia.

Sin embargo, ella se cansa de la situación y tiene un cambio radical, emergiendo como una mujer hermosa que no permitirá más humillaciones de Jorfe. Ahora él quiere quedarse a su lado pero ella quiere el divorcio y ser libre. ¿Se acabará el matrimonio?

De Cenizas al Brillo ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver el drama chino De Cenizas al Brillo o Cenizas y Alas rotas?

El drama chino De Cenizas al Brillo o Cenizas y Alas rotas está disponible en ReelShort, una plataforma de entretenimiento especializada en contenido en formato vertical. Puedes acceder desde la web o descargando la aplicación móvil de este medio.

De forma gratuita podrás ver los primeros nueve episodios de los 85 que componen este drama. Sin embargo, si deseas ver De Cenizas al Brillo o Cenizas y Alas rotas completo deberá contar con una suscripción activa.

Aunque originalmente la serie se creó en idioma chino, ReelShort presenta una versión que está doblada al español. De este modo, no tendrás problema alguno con el idioma y podrás disfrutar de la historia de Cecilia y Jorge.

Además, puedes ver algunos capítulos en redes sociales como YouTube o TikTok, donde algunos usuarios comparten fragmentos de la producción.

Otras historias que te pueden gustar:

Renacer en sus Brazos: Trillizos con el Tío de mi Ex: Es un drama chino que narra la historia de una mujer que, tras ser traicionada y asesinada por su esposo en su vida anterior, tiene la oportunidad de volver al pasado, justo al día en que ambas familias se conocieron. Esta vez está decidida a cambiar su destino, por lo que rompe su compromiso y elige al misterioso y poderoso tío de su exprometido, a pesar de los rumores que lo rodean.

Mi todopoderoso novio guardián: Sigue la historia de Andrés Nieve, quien era un simple guardia de seguridad que pasó años entrenando con su maestro antes de recibir la indicación de proteger a Isabela Soto durante tres meses para descubrir su pasado. Él la encuentra en un momento de peligro y al encontrarla, él no duda en ayudarla a ella y a su hermana.

La verdadera heredera solo quiere estudiar: Sara es una estudiante brillante de la Provincia del Sol que es reconocida de regreso en la familia Suárez de la Capital. La joven acepta regresar con su familia ‘real’, pero no por un interés de conectar o siquiera de vivir la vida millonaria a su lado, pues su única intención es poder obtener la ciudadanía y entrar a una universidad prestigiosa para asegurar su futuro.