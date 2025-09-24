Doble de ella, problema de él: ¿Dónde ver esta serie sobre venganza y mentiras?

Doble de ella, problema de él es un drama en formato vertical que narra la historia de las gemelas idénticas Erin y Elise, quienes fueron separadas cuando eran niñas. 20 años después, Elise es traicionada por su mejor amiga, Selene, y por el hombre al que ama, su despiadado esposo Damien.

Torturada y arrojada por un acantilado, Elise se desvanece sin dejar rastro y se la da por muerta. De luto, Erin regresa del extranjero decidida a vengar a su hermana pequeña entrando de lleno en su vida. Pero a cada paso que da se encuentra con que su entorno sospecha de sus intenciones, como Damien y sus conspiradores, quienes la están observando, esperando a que cometa un error.

Sin que ninguno de ellos lo sepa, Elise sobrevive a la caída. Con la cara rota y con la memoria afectada, pues sus recuerdos principales están perdidos, se somete a cirugía reconstructiva. Aferrándose al amor que cree que era real, lucha para volver a casa.

Sin embargo, regresa solo para descubrir que una impostora está viviendo su vida. Esa mujer es Erin, su gemela, a la que no recuerda. Mientras que el regreso de Elise hace añicos el plan de venganza de Erin, los malvados villanos, Damien y Selene, logran separar a las hermanas, poniendo a Elise en contra de Erin.

Cuando Elise por fin reconoce a su hermana mayor, podría ser demasiado tarde para que vivan felices por siempre.

Doble de ella, problema de él ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Doble de ella, problema de él?

Doble de ella, problema de él es una serie en formato vertical producida por la reconocida plataforma ReelShort. Puedes disfrutar la historia de venganza directamente en el sitio web oficial o a través de la app móvil de ReelShort, disponible para descargar en cualquier dispositivo, lo que permite verla en el momento que desees.

Aunque la serie se creó originalmente en inglés, ya es posible disfrutar de esta historia con subtítulos en español.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros 15 episodios como parte de un periodo de prueba. Sin embargo, para continuar con los 72 capítulos que conforman la trama completa, debes contar con una suscripción activa.

Del mismo modo, algunos episodios de la serie Doble de ella, problema de él están disponibles en YouTube.

Otras historias que te pueden gustar:

La novia prohibida de mancini: Sigue la historia de Ava, que está embarazada y queda viuda de un día para otro. La joven nunca imaginó que su difunto esposo fuera el heredero oculto de una familia de mafiosos. Para protegerla de los enemigos de la familia de su esposo, es arrastrada a la mafia Mancini. Se muda a la casa de los capos y poco a poco se enamora de su despiadado cuñado.

Bebé, ¡solo di sí!: Retrata la historia de Victoria Branson, una joven que es traicionada por su prometido y su propia hermana. Luego de esta humillación, Victoria decide casarse con Teddy Lloyd, sin embargo, ella desconoce la verdadera identidad de su nuevo amor: es un multimillonario secreto. La pareja tendrá que enfrentarse a la malvada familia de Victoria, Los Branson.