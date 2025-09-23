Mi todopoderoso novio guardián, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Mi todopoderoso novio guardián es un drama chino en donde un guardia besa a la millonaria heredera, sin sospechar que ella decidiría investigarlo, con el riesgo de revelar su verdadera identidad.

¿De qué trata Mi todopoderoso novio guardián?

Mi todopoderoso novio guardián sigue la historia de Andrés Nieve, quien era un simple guardia de seguridad que pasó años entrenando con su maestro antes de recibir la indicación de proteger a Isabela Soto durante tres meses para descubrir su pasado.

Mi todopoderoso novio guardián ı Foto: Especial

Él la encuentra en un momento de peligro y al encontrarla, él no duda en ayudarla a ella y a su hermana. Sin embargo, ella lo sorprende en un momento en el que lo besa por estar intoxicada, sin permitirle ayudarla de la forma adecuada.

Andrés decide convertirse en parte de su equipo de seguridad para estar seguro de que Isabela estará a salvo de las amenazas que implica la vida empresarial, derrotando a cada persona que se mete en su camino.

Isabela se pone a investigar los detalles sobre Andrés, lo que la podrá llevar a saber más respecto a de donde viene, cosas que ni siquiera él conoce en realidad.

¿Dónde ver Mi todopoderoso novio guardián?

La serie cuenta con un total de 77 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes ver el drama al buscarlo en la plataforma de Dailymotion por su nombre en inglés, Invincible Bodyguard o This bodyguard is too invincible . Encontrarás la historia completa en formato de película.

