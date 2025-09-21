La verdadera heredera solo quiere estudiar, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical La verdadera heredera solo quiere estudiar o La Heredera Genio Brilla Con Fuerza es un drama en el que una joven con una inteligencia superior encuentra la manera de sobresalir a pesar de las trabas que vive por parte de su hermana envidiosa.

¿De qué trata La verdadera heredera solo quiere estudiar?

La verdadera heredera solo quiere estudiar también es conocida en redes sociales como La Heredera Genio Brilla Con Fuerza. Sigue la historia de Sara, una estudiante brillante de la Provincia del Sol que es reconocida de regreso en la familia Suárez de la Capital.

La joven acepta regresar con su familia ‘real’, pero no por un interés de conectar o siquiera de vivir la vida millonaria a su lado, pues su única intención es poder obtener la ciudadanía y entrar a una universidad prestigiosa para asegurar su futuro.

Sin embargo, la hija falsa que ha vivido por años en casa siente envidia y al crecer mimada, hará todo lo posible junto con sus hermanos para hacer la vida imposible y humillar a Sara, quien sin embargo, no tiene interés en obtener el cariño de sus familiares ricos.

¿Dónde ver La verdadera heredera solo quiere estudiar?

La serie cuenta con un total de 60 episodios, disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 8 episodios de manera completamente gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia en el sitio web o aplicación.

Como alternativa, pueden encontrar la historia a través de Dailymotion y TikTok. Algunos de los nombres por los que la puedes encontrar son La Heredera Genio Brilla Con Fuerza o su versión en inglés, The Country Scholar Who Conquered the Capital.

La Intérprete Cadavérica: Doctora Luna Rivera era una jefa forense odiada por todo el mundo. Por otro lado, Anita Castro se ganó la admiración del público, pues se autodenominó como ‘intérprete cadavérica’. La historia toma un giro brutal cuando familiares enojados asesinan a Luna, quien renace.

El amor tardío no vale: Natalie pasó de ser la querida hija de los Parsons a que su mundo se derrumbara por completo, cuando revelaron que Mónica era la verdadera heredera de la familia. Tras sufrir un infierno en un internado y perder su brazo, regresa a su casa, donde es tratada como una criminal por su familia, pero ella está lista para vengarse.

El CEO que no pudo contenerse: Gabrielle Taylor, una modelo en BNC Media, enfrenta una dura humillación pública y pierde su trabajo tras enterarse de la infidelidad de su novio, quien se casó con su mejor amiga. Ella decide no dejarse y finge tener una relación con un ‘mesero’, sin saber que en realidad en un CEO y su futuro jefe.