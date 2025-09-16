El CEO que no pudo contenerse, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical El CEO que no pudo contenerse es un drama en el que conocemos la historia de una joven que humilla a su ex novio al enterarse de que la dejó para casarse con su mejor amiga. En el camino, besa a un CEO que queda enamorado de ella.

¿De qué trata El CEO que no pudo contenerse?

El CEO que no pudo contenerse sigue la historia de Gabrielle Taylor, una modelo en BNC Media que enfrenta una dura humillación pública y pierde su trabajo cuando la productora la ataca en medio de una grabación.

Es en ese momento que la joven se entera que su ex novio ha terminado con ella sin avisarle y está a punto de casarse con su mejor amiga, Camila. De este modo, ella descubre la traición de Warren, con quien tenía una relación cercana y quien le había conseguido el trabajo.

Ella se va con la dignidad que le queda y es entonces que se encuentra con Kyle Wright, CEO de Wright Diamond, quien al verla queda completamente flechado por ella, que solo se apresura para llegar a la celebración del infiel.

Es así que Gabrielle revela a todos que ella era la verdadera novia de Warren y no duda en humillarlos a los dos. Al irse, Warren la persigue y ella besa a Wright, quien estaba en el mismo lugar por casualidad. Es entonces que él decide buscarse, al quedar completamente cautivado por ella.

Gabrielle pierde su trabajo, por lo que busca uno nuevo en la empresa de Kyle, sin saberlo. Al darse cuenta de quien es, finge no recordarlo y entonces, él la contrata por un año, con la condición de que no puede tener romances con nadie mientras trabaje con él; como resultado, él se vuelve su protector.

¿Dónde ver El CEO que no pudo contenerse?

La serie cuenta con un total de 53 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver de manera gratuita los primeros 12 capítulos antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de la plataforma de Dailymotion o YouTube por su nombre en inglés, I Kissed A CEO And He Liked It. Encontrarás la historia completa en formato de película.

