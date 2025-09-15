Romper la jaula, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Romper la jaula es un drama chino en donde un joven traicionado por su familia en encarcelado injustamente por diez años, pero decide planear una venganza efectiva contra todos ellos.

¿De qué trata Romper la jaula?

Romper la jaula sigue la historia de Javier Morales, un joven que fue engañado y traicionado por su propia familia, rompiendo el importante lazo que tenía con ellos, todo por cubrir los crímenes de Diego, el hijo adoptivo, que prefirieron sobre su sangre.

Romper la jaula ı Foto: Especial

En la cárcel, Javier conoce al Rey de los naipes, León Herrera, quien lo instruyó en el arte para los naipes durante los diez años de su cruel condena, donde su resentimiento contra la familia fue creciendo a cada momento.

Al salir, Javier buscó venganza: desenmascaró a sus hipócritas familiares, fue al casino y dio todo para salvar a una amiga del orfanato y se midió cara a cara con el Fantasma de los naipes, Ricardo López. Finalmente, hizo que los malvados pagaran por sus crímenes y rompió la jaula para renacer."

¿Dónde ver Romper la jaula?

La serie dramática cuenta con un total de 60 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de la plataforma Dailymotion o YouTube al buscarla por su nombre en inglés, Breaking the Cocoon, Rising Strong o King of the Deadly Game.

