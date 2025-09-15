Nunca te dejaré, ¿Dónde ver la serie completa de un reencuentro inesperado?

La serie en formato vertical Nunca te dejaré es un drama en el que hay un reencuentro inesperado entre una mujer y el hombre con el que pasó una noche que la llevó a quedar embarazada y tener un hijo, sin saber más sobre él.

¿De qué trata Nunca te dejaré?

Nunca te dejaré sigue la historia de Evelyn, quien siete años atrás, tuvo un encuentro casual e inesperado con Xavier, CEO de la empresa GT, sin saber más del otro después.

Nunca te dejaré ı Foto: Especial

Es así que ella aprende a sobrevivir como madre soltera y busca un padre para su hijo William, pues lo necesita para escapar de un maestro retorcido, Richard.

Cuando ella rescata a la madre de Xavier de un ataque, accede a un matrimonio por contrato con él, sin saber que él es el hombre de aquella noche y el padre biológico de William.

Mientras el acoso escolar, la venganza de Richard y los oscuros secretos familiares salen a la luz, la verdadera identidad de Xavier está a punto de ser revelada.

¿Dónde ver Nunca te dejaré?

La serie cuenta con un total de 61 episodios disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 8 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, el drama se encuentra disponible a través de Dailymotion por su nombre en inglés, Single Mom, Billionaire’s Bride. Estarpa la historia completa en formato de película.

Otras series

Romper la jaula: Javier Morales es un joven que fue engañado y traicionado por su propia familia por cubrir los crímenes de Diego, el hijo adoptivo. En la cárcel, Javier conoce al Rey de los naipes, León Herrera, quien lo instruyó en el arte para los naipes durante los diez años de su cruel condena, donde su resentimiento contra la familia fue creciendo a cada momento.

La regente: Carmen Mendoza es una mujer que debido a la condición de ser una hija ilegítima, creció con resentimiento en su corazón hacia su padre, yéndose al extranjero. Después, la joven regresó, convertida en la líder, la Jefa Fénix, después de enterarse de la muerte de su padre. Al ver que sus hermanos menores sufrían abusos, decidió contraatacar.

La muñeca rota del Sr. Nieves: Valeria Cruz es una joven de buen corazón que salvó al presidente del importante Grupo Nieves. Por un encuentro casual, Valeria queda embarazada por accidente, además de con una pierna rota. Por complicaciones, da a luz a su hijo a los ocho meses, lo que genera algunos problemas.