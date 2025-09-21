La Intérprete Cadavérica, ¿Dónde ver el drama chino completo ?

La serie en formato vertical La Intérprete Cadavérica es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer que a pesar de sus grandes esfuerzos, es opacada por una charlatana, además que la odian en su trabajo. Pero renace para encontrar una nueva forma de vivir.

¿De qué se trata La Intérprete Cadavérica?

La Intérprete Cadavérica sigue la historia de la Doctora Luna Rivera, quien era una jefa forense odiada por todo el mundo. Por otro lado, Anita Castro se ganó la admiración del público, pues se autodenominó como ‘intérprete cadavérica’.

La Intérprete Cadavérica ı Foto: Especial

Anita es capaz de realizarse una autopsia más rápido que los de la Dra. Rivera, sin sospechar que en realidad la ‘intérprete’ no es más que una farsante. La historia toma un giro brutal cuando familiares enojados asesinan a Luna.

Los familiares acusaron a Luna de ‘profanar cadáveres’. Por ello, al renacer Luna decide cuidar de si misma y pide un traslado, por lo que Anita entra en pánica, al ver su farsa por terminar.

¿Dónde ver La Intérprete Cadavérica?

La serie cuenta con 61 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 8 capítulos antes de tener que comprar el resto de la historia a través del sitio web.

Como alternativa, puedes encontrar el drama en formato de película a través de su nombre en inglés, The Forensic Crown She Dropped, en la plataforma de Dailymotion.

Otras series

El amor tardío no vale: Natalie pasó de ser la querida hija de los Parsons a que su mundo se derrumbara por completo, cuando revelaron que Mónica era la verdadera heredera de la familia. Tras sufrir un infierno en un internado y perder su brazo, regresa a su casa, donde es tratada como una criminal por su familia, pero ella está lista para vengarse.

El CEO que no pudo contenerse: Gabrielle Taylor, una modelo en BNC Media, enfrenta una dura humillación pública y pierde su trabajo tras enterarse de la infidelidad de su novio, quien se casó con su mejor amiga. Ella decide no dejarse y finge tener una relación con un ‘mesero’, sin saber que en realidad en un CEO y su futuro jefe.

La muñeca rota del Sr. Nieves: Valeria Cruz es una joven de buen corazón que salvó al presidente del importante Grupo Nieves. Por un encuentro casual, Valeria queda embarazada por accidente, además de con una pierna rota. Por complicaciones, da a luz a su hijo a los ocho meses, lo que genera algunos problemas.