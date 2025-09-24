Abandonada por mis hermanos, consentida por mi esposo o Mimada en mi Segunda Vida, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Abandonada por mis hermanos, consentida por mi esposo o Mimada en mi Segunda Vida es un drama chino en donde una mujer renace y decide ignorar los lazos familiares y traicionar a sus hermanos para encontrar su propio éxito.

¿De qué trata Abandonada por mis hermanos, consentida por mi esposo ?

Abandonada por mis hermanos, consentida por mi esposo o Mimada en mi Segunda Vida sigue la historia de Renata, una mujer que después de renacer, tomó la decisión de casarse con Alberto con la intención de vengarse de sus hermanos y así poder recuperar su herencia.

Abandonada por mis hermanos, consentida por mi esposo ı Foto: Especial

Mientras expulsaba a la intrigante Juana, los hermanos la acusaron de plagio para favorecer a Juana, pero Renata desenmascaró su fraude. Finalmente, los cuatro traidores fueron condenados a prisión.

¿Dónde ver Mimada en mi Segunda Vida?

La serie cuenta con un total de 76 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes buscar el drama en Dailymotion por su nombre en español, Abandonada por mis hermanos, consentida por mi esposo o Mimada en mi Segunda Vida. También en inglés como The Goddess Was Always Me o Pampered in My Second Life.

Otras series

El amor tardío no vale: Natalie pasó de ser la querida hija de los Parsons a que su mundo se derrumbara por completo, cuando revelaron que Mónica era la verdadera heredera de la familia. Tras sufrir un infierno en un internado y perder su brazo, regresa a su casa, donde es tratada como una criminal por su familia, pero ella está lista para vengarse.

Pensaba que era heterosexual hasta que él me besó: Miles estudia medicina y de pronto, descubre que su novia lo engaña. Miles decide hacer que la ruptura sea dolorosa y le confiesa que él le fue infiel, aunque no fue así y besa a un atractivo chico que se encontraba cerca y que se interpuso por accidente entre Miles y su cómplice. Miles se da cuenta de que trabajará con el hombre que besó por accidente y se reconocen, pero lo peor llega cuando descubre que es Hunter, el CEO de la empresa.

La verdadera heredera solo quiere estudiar: Sara es una estudiante brillante de la Provincia del Sol que es reconocida de regreso en la familia Suárez de la Capital. La joven acepta regresar con su familia ‘real’, pero no por un interés de conectar o siquiera de vivir la vida millonaria a su lado, pues su única intención es poder obtener la ciudadanía y entrar a una universidad prestigiosa para asegurar su futuro.