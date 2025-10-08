¡Mamá, no huyas! Soy tu lobito, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical, ¡Mamá, no huyas! Soy tu lobito, es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer que por accidente termina siendo la madre de un misterioso Alfa con quien pasó una noche loca.

¿De qué trata ¡Mamá, no huyas! Soy tu lobito?

¡Mamá, no huyas! Soy tu lobito sigue la historia de Rosa Torres, una joven universitaria que entró accidentalmente en un castillo en la Montaña Yerma y pasó la noche con un misterioso Alfa, quien la marcó con su olor.

¡Mamá, no huyas! Soy tu lobito ı Foto: Especial

Al día siguiente, en el hospital, le dijeron que estaba embarazada de tres meses. Antes de que pudiera asimilarlo, su vientre creció de repente, y en cuestión de un día Rosa pasó de ser estudiante a madre soltera. Abandonada por la familia Torres, dejó secretamente a su bebé con Miguel Ruiz.

Un año después, al empezar a trabajar en el Grupo Quispe, un niño que decía tener solo un año de edad la llamó mamá y afirmó que su padre era el poderoso Sr. Ruiz. Lo más sorprendente fue que el pequeño reveló que él y su padre eran lobos de la montaña

¿Dónde ver ¡Mamá, no huyas! Soy tu lobito?

La serie cuenta con un total de 58 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 12 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como YouTube o Dailymotion, así como otros sitios por algunos de sus nombres en ingles, The Wolf Pup Calls Me Mom o Wolf King’s Child Calls Me Mommy. También como Wolf King: Mommy, It’s Me, Little Grey. Encontrarás la historia complete en formato de película.

Otras series

Con cada esposa más fuerte, ¡conquistaré Veridia!: Nicolás Rivas, un hombre de 49 años que se encuentra en plena crisis, pero recupera su juventud y encuentra esposas. Para sobrevivir en esta era turbulenta, hizo un pacto con la general herida Noelia Pérez. Juntos se infiltraron en el campamento militar, iniciando así el camino de disputar el poder desde campesino hasta convertirse en general.

Mi madre es piloto de carreras: Elena decidió dejar a un lado su carrera para buscar al amor y ser feliz con su familia, sin sospechar que terminaría por ser traicionada por su esposo. Después de descubrir el engaño, la mujer decidió reaccionar de manera contundente. Se divorció de él y con la ayuda de Sean, un billonario completamente devoto a ella, comenzó a planear cómo regresarle a su ex su sufrimiento por la traición.

Sr. Pérez la ama sin reservas ni miedo: Bianca Silva se acostó con Rafael Pérez por accidente. Tras enterarse de la infidelidad de su novio, Bianca estalla de rabia y toma una decisión precipitada al decidir que se va a casar con Rafael, sin conocer que el sujeto es en realidad, el papá de su ex traidor.