Mi madre es piloto de carreras, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical Mi madre es piloto de carreras es un drama en el que sigue la historia de una mujer que retoma su vida como piloto de carreras después de enfrentar la traición de su esposo y su hijo.

¿De qué trata Mi madre es piloto de carreras?

Mi madre es piloto de carreras sigue la historia de Elena, una mujer que decidió dejar a un lado su carrera para buscar al amor y ser feliz con su familia, sin sospechar que terminaría por ser traicionada por su esposo.

Mi madre es piloto de carreras ı Foto: Especial

Después de descubrir el engaño, la mujer decidió reaccionar de manera contundente. Se divorció de él y con la ayuda de Sean, un billonario completamente devoto a ella, comenzó a planear cómo regresarle a su ex su sufrimiento por la traición.

De este modo, se encarga de destruir a su ex marido y reclama su puesto como piloto de carrera, ya que ahora la ex ama de casa es una estrella brillante lejos del alcance de quienes la lastimaron y humillaron en el pasado.

¿Dónde ver Mi madre es piloto de carreras?

La serie cuenta con un total de 67 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 6 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion u otros sitios por su nombre en ingles, Now Racer Mom’s Untouchable. Encontrarás la historia complete en formato de película.

