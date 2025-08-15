Firmamos un contrato, no un amor eterno, ¿De qué trata el drama chino completo?

La serie en formato vertical Firmamos un contrato, no un amor eterno es un drama chino en el que una pareja tiene un primer encuentro, pero se separan y aunque él la busca, no logra identificarla.

¿De qué trata Firmamos un contrato, no un amor eterno?

Firmamos un contrato, no un amor eterno sigue la historia de Violeta Aguilar y Esteban Navarro, quiénes compartieron una noche apasionada, pero a la mañana siguiente se dieron cuenta de que ya no se conocían.

Firmamos un contrato, no un amor eterno ı Foto: Especial

A pesar de ello, él hizo todo lo posible para encontrarla, aunque sin éxito, pues de manera desesperada trató de hallarla. Mientras tanto, ella ya contaba con 5 meses de embarazo.

Trabajando duro y sobreviviendo de trabajos temporales, la joven salió adelanto, Por otro lado, Estaban fue presionado por doña Ana para aceptar un matrimonio por contrato con ella sin conocer su identidad real.

¿Dónde ver Firmamos un contrato, no un amor eterno?

La serie cuenta con 76 episodios que puedes ver a través de la plataforma de Goodshort, donde están disponibles los primeros 11 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama por su nombre en inglés, Love Came with a Net Worth en plataformas como Dailymotion, donde puedes ver la historia completa en formato de película.

