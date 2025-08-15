Me cansé de mandar, ahora quiero estudiar, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Me cansé de mandar, ahora quiero estudiar sigue el drama en el que un jefe criminal importante se convierte en un joven y decide vivir su vida como universitario, dejando de lado su pasado delictivo.

¿De qué trata Me cansé de mandar, ahora quiero estudiar?

Me cansé de mandar, ahora quiero estudiar sigue la historia de Marcelo, quien es jefe del Grupo León, pero un día despierta en el cuerpo de un joven Daniel Vega, quien es acusado por su hermanastro.

Me cansé de mandar, ahora quiero estudiar ı Foto: Especial

Tras ser rechazado por su familia, Daniel decide irse de casa. A pesar de que es encontrado e identificado por sus hombres, Marcelo decide dejar de lado su puesto como líder criminal y prefiere entrar a la universidad.

En su nueva escuela, impone respeto, salva a Lucía y enfrenta al bravucón Nicolás. Tras ser emboscado, lo protege la profesora Mariana. Pero cuando la familia Vega lo obliga a arrodillarse, los hombres de Marcelo llegan justo a tiempo.

¿Dónde ver Me cansé de mandar, ahora quiero estudiar?

El drama cuenta con un total de 61 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Gooodshort, donde puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama en formato de película a través de la plataforma de Dailymotion al buscarlo por uno de sus nombres en inglés. Puede ser Dragon Group’s Boss Goes to School o Still the Boss, Just Hit the Books.

Otras series

Desperté de la mentira: Patricia Águila falleció en su vida pasada después de ser traicionada por su propio esposo, quien prefirió creerle a otra antes que a ella. La mujer revive justo antes de su cena de compromiso, lo que le da la oportunidad de cambiar su destino, al aparecer antes de comprometerse con el hombre que la traicionó.

El largo, largo camino para recuperarla: Isabela Solís era una humilde pescadera que se casa por conveniencia con Leonardo Sáenz que es presidente del Grupo Sáenz. Ella ganó su confianza con rumores y halagos, hasta que ambos confesaron sus sentimientos. Pero tras un golpe en la cabeza, Isabela recuperó la memoria y olvidó por completo a Leonardo.

Ese gigoló guapísimo es mi esposo (Mi amor, ¿qué tal si tenemos otro bebé?): Renata Ledesma planeó usar un embarazo para recuperar la empresa de su madre. En un club, eligió a Julián Morales, sin saber que él era el hombre más rico de Espenada y que estaba sufriendo amnesia. Por accidente, terminaron viviendo juntos. Lo que Renata nunca imaginó era que Julián siempre había estado enamorado de ella.