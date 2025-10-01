Juego de intercambio de parejas, ¿Dónde ver el drama coreano completo?

La serie en formato vertical Juego de intercambio de parejas es un drama coreano en el que conocemos la historia de una mujer que de manera inocente, decide entrar a un programa se citas que resulta ser más intenso de lo que ella pensaba.

¿De qué trata Juego de intercambio de parejas?

Juego de intercambio de parejas sigue la historia de Julia, quien participa como reemplazo de última hora en un sensual programa de telerrealidad de citas para mayores de edad, llamado ”La Casa Donde Tienes Que Hacerlo".

Ella, siendo una joven inocente, no está lista para este tipo de juego y menos porque en la casa, los compañeros de cama cambian cada noche y además, un contacto físico al día es obligatorio, sin excepciones.

Al entrar a la casa, descubre que su ex Ethan, Jayden y Sean están esperándola. Con reglas provocativas y misiones tentadoras, cada concursante empieza a actuar. Atrapada en un juego de deseo, las elecciones peligrosas de Julia apenas comienzan.

Ante la posibilidad de ganar 210.000 dólares, se une con su mejor amigo de 24 años, Alex Carter, y fingen ser ”amigos con derechos” en un sensual programa de telerrealidad de citas. Ella pensaba que solo tenía que fingir frente a las cámaras. Pero desde la primera noche, tiene que besar e incluso dormir en la misma cama con otros concursantes masculinos.

¿Dónde ver Juego de intercambio de parejas?

La serie cuenta con un total de 72 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion u otros sitios por su nombre en ingles, Friends with Benefits Play the Swap Game. Encontrarás la historia complete en formato de película.

Otras series

De Cazafortunas a Su Amuleto de la Suerte: Tessa se casó un años atrás en un arreglo por contrato con el multimillonario Beckett, pero que sigue siendo virgen a pesar de ello. De este modo, cuando su abuela política le exige que le de un bebé, ella miente al asegurar que su esposo es impotente y que por ese motivo no pueden tener descendencia, buscando terminar con las esperanzas de un hijo.

Esta vez, no hay perdón: Lena decidió abandonar sus estudios para financiar el negocio. Sin embargo, en su fiesta de compromiso, el hombre la traicionó y entonces se casó con otra mujer. Después del engaño por parte de Vivian y estar a punto de perder su identidad, Lena decidió dejar ver su linaje verdadero. Con la ayuda de sus hermanos Sheeran, se vengó y recuperó su lugar como heredera.

A Tres pasos de Mi Mente: Laura, quien era la hija biológica de la familia Windsor. Sin embargo, quedó atrapada en medio de una tragedia que la llevó a la muerte. Y es que Serena, la hermana adoptiva de Laura, sabe del gran talento de ella y decide que hará lo necesario para hundirla y ella sobresalir. De este modo, Serena lee los pensamientos de la protagonista, habilidad poderosa.