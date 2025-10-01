La princesa del intercambio: ¿Dónde ver el drama chino completo?

El drama chino titulado La princesa del intercambio se ha convertido en los últimos días en una de las series más populares en formato vertical. Aquí te contamos de qué trata y dónde puedes ver completa la producción.

¿De qué trata La princesa del intercambio?

En el drama chino La princesa del intercambio Mariana León es una joven princesa olvidada que descubre que su amor de toda la vida, Sebastián Sol, heredero del Imperio Sol en realidad amaba a su hermanastra Valentina y van a casarse.

Luego, ella es forzada a contraer matrimonio con el integrante de la Confederación Kan, Batu Kan, aunque fue traicionada por su propio padre. En su boda, Mariana y Batu vencieron a Sebastián. Con la convivencia diaria, juntos iniciaron una nueva vida y entre ellos surge un amor inesperado.

La princesa del intercambio ı Foto: NetShort

¿Dónde ver La princesa del intercambio?

El drama chino La princesa del intercambio es una producción que se encuentra disponible en NetShort, una plataforma especializada en entretenimiento en formato vertical.

Necesitas descargar la aplicación para poder ver los 53 capítulos que conforman la serie, sin embargo, los primeros 15 capítulos pueden disfrutarse desde el sitio web oficial.

La producción fue creada originalmente en chino, pero NetShort publicó una versión con subtítulos en español.

Además, algunos fragmentos del drama chino han sido compartidos en plataformas como YouTube. Del mismo modo, puedes encontrar algunos capítulos en TikTok de La princesa del intercambio, en el perfil de lamajo877, donde se publicó una versión doblada y con subtítulos en español.

