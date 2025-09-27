La Novia de la Venganza: ¿Dónde ver este drama chino completo?

La Novia de la Venganza es un drama chino que retrata la vida de Dalia Santana, la hija del hombre más rico del mundo y que tiene una vida perfecta junto a sus tres hermanos. Su corazón, sin embargo, pertenece a Alejandro Ortiz.

Ella lo salvó de un accidente y quedó paralizada, pero su padre contrató al mejor equipo médico para curarla. Como prueba para Alejandro, el padre le pidió a Dalia que fingiera que seguía inválida.

Dalia pensaba levantarse de su silla de ruedas durante la boda y revelar a Alejandro que ya puede caminar y que su familia es poderosa. Pero, antes de la boda, Dalia descubrió que Alejandro la engañaba con su mejor amiga, Inés, y planeó su venganza.

En medio de su sufrimiento, Amadeo Fuentes, quien ayudó a Dalia a recuperar su bolso tras un robo, se enteró de la traición de Alejandro y decidió casarse con ella.

El día de la boda, Dalia confrontó a Alejandro, anuló el matrimonio y reveló que su verdadero amor era Amadeo. Desesperado por salvar su orgullo, Alejandro le propuso matrimonio a Inés, dando comienzo a una guerra de bodas y egos.

La Novia de la Venganza ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver La Novia de la Venganza?

La Novia de la Venganza es un drama chino que forma parte del catálogo de la plataforma especializada en entretenimiento vertical, ReelShort.

El contenido está disponible tanto en su sitio web como a través de su app móvil, la cual puede descargarse gratuitamente en dispositivos inteligentes para que puedas acceder al drama desde donde estés.

Si bien es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de la serie completa, los primeros nueve capítulos —de un total de 54— pueden verse sin costo alguno.

Aunque el drama fue producido originalmente en chino, ReelShort ofrece la posibilidad de disfrutar de esta historia con subtítulos en español, por lo que el idioma no será impedimento.

Algunos capítulos también pueden hallarse en la plataforma YouTube donde se presentan en versión doblada al español.

Del mismo modo, en redes sociales como TikTok es posible encontrar varios episodios.

