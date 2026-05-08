Festival Arre 2026: Cartelera de artistas, fechas y dónde es

Este jueves 7 de mayo se dio a conocer la cartelera oficial para el festival Arre 2026, el cual contará nuevamente con la participación de diversas estrellas del género regional mexicano como Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana.

El Arre 2026 celebra la música regional mexicano con orgullo e identidad. Se trata del tercer año en que se celebra el festival, que este año regresa a Ciudad de México después de una edición en Monterrey.

Cartelera del festival Arre 2026

Este año, el festival decidió reunir a artistas que representan distintos momentos en el género regional mexicano, desde dinastías familiares, bandas icónicas y un par de personalidades jóvenes impulsadas por los corridos tumbados.

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Alejandro Fernández, Banda MS, Los Tucanes de Tijuana, Calle 24, Clave Especial, Eslabón Armado, Gabito Ballesteros, Grupo Cañaveral, Los Dos Carnales, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Víctor Mendivil y a muchos más son los artistas que se presentarán en el esperado festival.

Cabe mencionar que este año llamó la atención para muchos la ausencia de tanto talento joven, pues el cartel ha optado por grupos más tradicionales, a pesar de también contar con estrellas contemporáneas.

Fechas y de dónde es el Festival Arre 2026

El festival se llevará a cabo los días 5 y 6 de septiembre del 2026 en el Autónomo Hermanos Rodríguez. Se espera que conforme se acerque la fecha del evento, se anuncien más detalles como los horarios en los que se presentará cada artista.

Cabe mencionar que ya hubo una venta inicial, previo a la revelación del cartel, con los costos más bajos para quienes no querían perderse de la experiencia sin importar quiénes se presentarían.

La gran venta HSBC se llevará a cabo los días 13 y 14 de mayo a través de la plataforma de Ticketmaster. Posteriormente, se abrirá la preventa general que da la posibilidad de que cualquier persona acceda al evento.

El festival Arre 2026 busca ser un emblema de la música regional mexicana en la capital del país, al contar con famosos artistas del género para diferentes generaciones del público.