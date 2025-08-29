Despega Princesa: ¿Dónde ver el drama chino y de qué trata?

Despega Princesa es un drama chino que se ha vuelto muy popular en redes sociales. También puede encontrarse como La Capitana y ¡Mi capitana es increíble!.

Retrata la historia de Ana Chávez quien sueña con ser piloto, pero un embarazo inesperado con José Jiménez provoca una boda abrupta, y tiene que olvidarse de sus metas. Tras siete años de matrimonio y un hijo llamado Hugo, Ana se ha convertido en una ama de casa entregada a su familia y José un reconocido piloto.

Como gesto de amor, el día de su aniversario con José, Ana decide abordar el vuelo que conduce su esposo y sorprenderlo. Sin embargo, cuando está a punto de entrar a la cabina para entregarle un regalo a su marido, ella lo ve jurándole amor eterno a una azafata.

La situación le rompe el corazón a Ana, pero no tiene mucho tiempo para procesar el engaño, pues el avión se estrella de forma inesperada. En un abrir y cerrar de ojos, ella reencarna y se da cuenta de que el accidente no la mató, le dio una nueva oportunidad de vida.

Renovada y sabiendo del engaño de José, ella decide inscribirse en la Escuela de Pilotos y luchar por su sueño de ser una gran capitana. José intenta humillar y desalentar a Ana, pero un compañero del instituto la anima y la escucha.

¿Dónde ver el drama chino Despega Princesa?

Despega Princesa está disponible en ReelShort, plataforma de entretenimiento especializada en contenido en formato vertical. Búscala con el nombre La Capitana y, de forma gratuita, podrás ver los primeros 10 episodios de los 60 que componen esta serie. Si deseas ver el drama completo deberá contar con una suscripción activa. Esta versión está doblada al español.

Además, algunos usuarios de TikTok han compartido algunos capítulos con subtítulos en español, como dramas_chinos22.

Este drama chino también puede encontrarse bajo el título ¡Mi capitana es increíble!, como en YouTube. En esta plataforma se encuentran algunos capítulos disponibles sin costo y con subtítulos en español.

