La chica genio renacida, ¿Dónde ver el drama chino completo?

El drama titulado La chica genio renacida, es un drama en donde conocemos a una chica muy inteligente que pierde la oportunidad de su vida gracias a traiciones, pero obtiene una segunda oportunidad cuando renace.

¿De qué trata La chica genio renacida?

La chica genio renacida sigue a Luna López era una genio de las matemáticas, capaz de resolver problemas cruciales para la investigación de portaaviones. Después de años perdida, volvió al seno de la familia López, solo para ser despreciada por sus orígenes humildes en el campo.

La chica genio renacida ı Foto: Especial

Su hermana adoptiva, Ana, no solo le dio la espalda, sino que la traicionó haciéndola quedar como una ladrona de respuestas ante todos. El golpe final vino de su propio padre, quien la agredió brutalmente frente a los demás, dejándola tirada en un charco de sangre.

Pero Luna no murió. Renacida de las sombras, está decidida a descubrir cómo Ana le robó su trabajo y a enfrentar a esa familia hipócrita que la destrozó. Su mente afilada, antes al servicio de la ciencia, ahora es un arma afilada para la venganza. Y esta vez, no tendrá piedad.

¿Dónde ver La chica genio renacida?

La serie cuenta con un total de 60 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 8 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Puedes encontrar el drama en plataformas como Dailymotion, al buscarlo como The Last Proof That Slayed Them All, por su título en inglés. También en TikTok como Return of the genius girl.

@baby.loves.watchin 🌟 Continue the story here 👉🏻 📲 Download the "Shotshorts" app, 🔍 search for "445898", and watch the full series ✨! ♬ original sound - Baby loves watching dramas

Otras series

El secreto de mi esposo vagabundo: Nancy es una chica de una ciudad pequeña que decide casarse con Steven, un hombre sin hogar que rescató por cuestión de suerte. El supuesto vagabundo es en realidad Steven, presidente del Grupo Williams, que está comprometido con una falsa heredera.

Bebé Adorable: ¡Papá, Conquista a Mamá!: La rica heredera Elena Sáez utilizó el poder de su familia para forzar una relación con Héctor Santos. Aunque logró casarse con él, pasó tres años en un matrimonio vacío. Tras la quiebra de su familia, sus suegros, ansiosos por tener nietos, la engañaron y la echaron de la casa. Antes de irse, Elena, tras beber una copa, descubrió que estaba embarazada de diez bebés.

Mi esposa dulce es imposible de resistir: Sigue la historia de Ana y Carlos, quienes pasan una noche juntos en un momento de emoción, lo que provoca que nazcan gemelos de su encuentro imprevisto. El papá de los hijos de Ana se roba a uno de los bebés, por lo que Ana se queda solo con uno. Después, Ana regresa a tratar de encontrar a su hijo Luis.